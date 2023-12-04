Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan hayatını kaybetti

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde çeşitli sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Lütfü Doğan, bugün sabah yaşamını yitirdi. Doğan'ın cenazesinin, yarın öğle namazı sonrası Süleymaniye Camii'nde kılınacak namazın ardından caminin haziresine defnedileceği belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Doğan için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

15 Ocak 1968'de vekaleten Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanan Doğan, 25 Ağustos 1972'ye kadar görev yaptı. Daha sonra siyasete giren Doğan, 1973-1980 arasında iki dönem Erzurum senatörü olarak görev yaptı, 1991'den itibaren de 3 dönem Gümüşhane milletvekili olarak TBMM'de yer aldı.

ANKARA'DA CENAZE TÖRENİ

Lütfi Doğan için Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Doğan'ın ailesi ve yakınları ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ve eski bakanlar katıldı. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Doğan'ın cenazesi, yarın öğle namazı sonrası İstanbul Süleymaniye Camii'nde kılınacak namazın ardından caminin haziresine defnedilecek.