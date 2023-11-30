Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden kulis bilgileri sızdı: İstanbul ve Ankara adayları netleşti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesinde Ankara ve İstanbul adayının belirlendiği konuşuluyor.

Bahçeli ile Erdoğan görüşmesinde, Cumhur İttifakı’nın yerel seçim stratejisinin de ele alınan önemli başlıklardan biri olduğu öğrenildi. Erdoğan ve Bahçeli’nin Ankara ve İstanbul’da aday gösterilecek isimleri bu görüşmede istişare ettiği kulislere sızan bilgiler arasında.

Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın haberine göre, Metin Külünk’ün aday adayı olduğu İstanbul’da AKP milletvekili ve eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ismi kesinleşmiş durumda. Yerel seçimlerde milliyetçi muhafazakar seçmene seslenecek bir aday profili çıkarılması beklenen Ankara’da ise eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ismi öne çıktı.

Seçimlerde aday olacak isimlerin iki parti kurullarında konuşulduktan sonra açıklanması bekleniyor.