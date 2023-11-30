CHP'li Utku Çakırözer: 'Bakan Fidan hangi hak, hukuk ve yetkiyle yüce Meclisimizin iradesine ipotek koymaya kalkıyor'

CHP'li Çakırözer, Dışişleri Hakan Fidan'a tepki gösterdiği konuşmasında, "Soruyorum: Hangi hak, hukuk ve yetkiyle yüce Meclisimizin iradesine ipotek koymaya kalkıyor” dedi.

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CHP'li Utku Çakırözer: 'Bakan Fidan hangi hak, hukuk ve yetkiyle yüce Meclisimizin iradesine ipotek koymaya kalkıyor'

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanına müjde vermiş ‘Birkaç hafta içinde üyeliğiniz onaylanacak’ demiş. İsveç'in üyelik protokolü şu anda nerede? Meclis’te değil mi, Meclis’te hatta geçen hafta anlaşılmaz bir biçimde kendiniz Komisyondan geri çektiniz. Hâl böyleyken Dışişleri Bakanınız yabancılara nasıl takvim açıklayabiliyor? Soruyorum: Hangi hak, hukuk ve yetkiyle yüce Meclisimizin iradesine ipotek koymaya kalkıyor” dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, dün TBMM Genel Kurulu’nda; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Türkiye’nin İsveç’in NATO üyelik başvurusunu yıl bitmeden onaylayacağı yönündeki açıklamasına ilişkin haberlere tepki gösterdi. Çakırözer, şunları söyledi:

“Erdoğan ve sözcüleri İsrail ve Netanyahu yönetimini en ağır biçimde eleştiriyor. Terör devleti, barbarlık, eşkıyalık ve daha niceleri, doğrudur. İsrail yaptıklarıyla hepsini hak ediyor. Peki, ama siz ne yapıyorsunuz? Lafa gelince mangalda kül bırakmıyorsunuz ama iş İsrail'i caydırmaya, yaptırımlara gelince ortada yoksunuz, hamaset dışında tek bir icraat yok. NATO'nun İsrail'le askerî iş birliğine geçit veren bu AK Parti iktidarıdır.

Peki, bugün NATO toplantısı vardı Brüksel'de, Dışişleri Bakanınız çıkıp ‘İsrail'le ilişkiyi askıya alalım’ diyebildi mi? Diyemedi, söyleyemezsiniz. Peki, ya ne söylemiş Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanına müjde vermiş ‘Birkaç hafta içinde üyeliğiniz onaylanacak’ demiş.

Değerli milletvekilleri bu İsveç'in üyelik protokolü şu anda nerede? Burada, Meclis’te değil mi, Meclis’te hatta geçen hafta anlaşılmaz bir biçimde kendiniz Komisyondan geri çektiniz. Hâl böyleyken atanmış bir isim olan Dışişleri Bakanınız yabancılara nasıl takvim açıklayabiliyor? Soruyorum: Hangi hak, hukuk ve yetkiyle yüce Meclisimizin iradesine ipotek koymaya kalkıyor. Sayın Fidan’ın Meclis’i yok sayan bu tutumunu kınıyor, derhâl düzeltilmesini talep ediyoruz.”

Kaynak: ANKA

Etiketler
Utku Çakırözer Hakan Fidan İsveç
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