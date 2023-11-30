Özgür Özel ve Meral Akşener'den 'ittifak' açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler gündeme geldi.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapılan ziyaretinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e partinin genel sekreteri Selin Sayek Böke de eşlik etti.

ÖZEL VE AKŞENER'DEN 'İTTİFAK' AÇIKLAMASI

Toplantının ardından açıklama yapan Özel, şunları söyledi:

Yaptığımız görüşmede çok önemli değerlendirmeler yaptık. Ziyaretimizin özü ve özeti şuydu; İYİ Parti'nin kamuoyunda bilinen ve bizim tarafımızdan da saygıyla karşılanan bir GİK kararıyla tüm seçim bölgelerinde yerel seçime kendi adaylarıyla girme noktasında bir irade beyanları vardı. Biz bu ziyaretimizde bu karara saygılı olduğumuzu, o yüzden yerel seçimlere yönelik bir somut teklifle değil ancak yerel seçimlerde daha önce de ifade etmiştim, ittifak kelimesi yoruldu. İttifak kelimesi kalabalıkları, uzun süren toplantıları çağrıştırıyor. Ama yerel seçim biraz daha esnekliği, hızlı karar vermeyi ve ikili iş birliklerini gerektiriyor. Biz İYİ Parti'ye önümüzdeki yerel seçimde, yerel seçime yönelik olarak iş birliği içinde olup olamayacağımızı, GİK kararının yeniden gözden geçirilip geçirilemeyeceğini, bizim alınmış kararlara saygılı olduğumuzu ama eğer mümkün olursa bundan sonraki süreçte yerel seçime yönelik bir iş birliği için partilerimizin görevlendireceği kişilerin birlikte çalışmak imkanının yaratılıp yaratılamayacağını sorduk. Sayın genel başkanımızdan bu konuda bir cevap aldık.

Özel'in ardından söz alan Akşener ise şu ifadeleri kullandı.

Öncelikle tekrar hayırlı olsun başkanlığınız, Allah utandırmasın. Sayın Genel Başkanımızın söyledikleri doğrudur. Bizim bir kararımız var, 81 ilde tek başımıza seçime girmek şeklinde. O konuyu Genel İdare Kurulu'nda tekrar bizim iki siyasi parti olarak hiç değilse bazı yerlerde iş birliği yapabilir miyiz sorusunu, iş birliği konusunu GİK'e tekrar götürebilir misiniz sorusu etrafında konuştuklarımızı özetleyebilirim. Pazartesi günü biz doğal olarak GİK'i toplayacaktık. Bu soruyu GİK'e soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek göreceğiz. Ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. İnşallah her şey Türkiye için iyi olur.

DAHA ÖNCE DE MANSUR YAVAŞ ZİYARET ETMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i daha önce de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ziyaret etmişti.

Görüşmenin ardından Yavaş tek başına bir açıklama yapmış, “Bugün sayın Genel Başkanımızın (Özgür Özel), İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e selamlarını getirdim. Bu kadar. Bundan sonrası için bir gelişme olur mu, olmaz mı bilmiyorum. İçerik olarak ben bir şey iletme durumunda değilim. Çünkü iki partinin de yetkili kurulları var. Sadece onu ilettim ve şimdi ayrılıyorum. Daha sonrasını gerek görürlerse parti kurulları bir açıklama yaparlar" ifadelerini kullanmıştı.

Akşener de bu görüşmeyi, ‘nezaket ziyareti’ olarak değerlendirmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Akşener ile telefonda görüşmüş, basın mensuplarına yapığı açıklamada Akşener ile her an görüşülebileceğinin sinyalini vermişti.