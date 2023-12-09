Irak'ta 14 öğrenci yangında hayatını kaybetmişti: Dışişleri Bakanlığı'ndan taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Irak'taki öğrenci yurdunda çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta Erbil kentinde bir üniversite yurdunda çıkan yangında hayatını kaybeden 14 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Irak‘ta Erbil’in Soran ilçesindeki bir üniversite yurdunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 14 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlere rahmet diliyor; yakınlarına ve Irak halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
Kaynak: AA
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