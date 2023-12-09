Irak'ta 14 öğrenci yangında hayatını kaybetmişti: Dışişleri Bakanlığı'ndan taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta Erbil kentinde bir üniversite yurdunda çıkan yangında hayatını kaybeden 14 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Irak‘ta Erbil’in Soran ilçesindeki bir üniversite yurdunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 14 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlere rahmet diliyor; yakınlarına ve Irak halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: AA