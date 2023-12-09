BUDO seferleri iptal edildi

İstanbul ile Bursa arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamıyor.

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BUDO seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 16.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

BUDO'nun saat 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferleri de aynı gerekçeyle gerçekleştirilemedi.

Kaynak: AA

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