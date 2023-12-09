Konserlerine ambargo koyulduğunu açıklayan Aleyna Tilki'ye Ceylan Ertem'den destek

Şarkıcı Aleyna Tilki, müzik ve eğlence sektörünü domine eden büyük çoğunluğun konserlerini engellediğini belirterek sektöre isyan etmiş ve sosyal medyadan açıklamalarda bulunmuştu.

Tacize uğradığı mekanlarda sahneye çıkmasının dayatıldığını ve istediği mekanlarda da sahne almasının engellendiğini belirten Aleyna Tilki, “Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden ‘ban’landığımı artık zaten biliyorsunuz. Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar. Ve beni çalıştıranların yanındaki sektörü domine eden sanatçılar da, bu durumu en çok destekleyen insanlar. Hem de çok iyi bildiğiniz isimler bunlar” ifadelerini kullandı.

MENAJERİ DE ALEYNA TİLKİ'Yİ SUÇLADI

Menajeri Haluk Şentürk ise Aleyna Tilki’nin açıklamalarının kendisini hedef aldığını söyleyerek sert açıklamalarda bulundu.

Şentürk 'Bunu gerçekle ilgili bir çekincem olmadığı için rahatlıkla söylüyorum. Sebebine gelince; iki hafta önce bir Avrupa turnesi başladı. Grupta 20'ye kadın sanatçı bulunuyor. Aralarında menajerlerini yürüttüğüm isimler var. Aleyna'nın ifadesinin aksine kadroda onun da yer alması için çok çaba harcadım. Bu çabamı yanlış yorumlamasını toyluğuna veriyorum.' Dedi.

Aleyna Tilki ise Şentürk’ün açıklamalarını ‘gerçeklik algıma oynanan bir oyun daha’ diyerek “Bugün hakkımda çıkan açıklamalar doğru değil. Hatta gerçeklik algıma oynanan bir oyun daha… Çıkacağımız turnede yurt dışı uçak bileti, ekipman masraflarının çok olduğunu söylediler ve ben o turnede olmak istediğimi, uçak masrafını düşürmek için ‘Uçak bana şart değil, zaten dünyanın her yerinde tek kalıyorum orada bir evde kalır trenle de konserime gider gelirim. Tren sahneden önce beni yormaz aksine bana ilham olur.’ dediğimi kendisi dahil herkes biliyor… Hatta orkestramı bile bu turneye göre tasarlamıştım. Kendileri de bu şekilde işlerini çok kolaylaştırdığımı söylediler.” Diye yazdı.

CEYLAN ERTEM’DEN DESTEK: YANINDAYIZ ALEYNA’CIM

Tilki’nin paylaşımını alıntılayan Ceylan Ertem, ‘yanındayız’ mesajı verdiği paylaşımında şunları yazdı:

“Bu yetenekli gencecik kadın şarkıcı ve şarkı yazarının ülkeyi dünyayı özgürce turlaması lazım, böylece gelişecek, dönüşecek, çiçek gibi açacak… Kim engel oluyorsa gençlerin hayallerine zalımdır! Yanındayız Aleyna’cım.”

Bu yetenekli gencecik kadın şarkıcı ve şarkı yazarının ülkeyi dünyayı özgürce turlaması lazım, böylece gelişecek, dönüşecek, çiçek gibi açacak…



Kim engel oluyorsa gençlerin hayallerine zalımdır!

Yanındayız Aleyna’cım. https://t.co/WLZr9PeRmM — ceylan ertem 🩵 (@ceylan_peace) December 9, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem