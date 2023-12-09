Boğaziçi Üniversitesi TETAM laboratuvarının tamamı, çöp poşetlerine doldurularak boşaltıldı!

Boğaziçi Üniversitesinin en büyük araştırma merkezi olan Teleiletişim ve Enformatik Araştırma Merkezi (TETAM) binasının yarısı, iki hafta önce rektörlüğe bağlı bir idari hizmet birimi olan Bilgi İşlem Merkezine tahsis edildi. TETAM'a ait laboratuvardaki gelişkin ekipmanlar ise çöp poşetlerine doldurularak boşaltıldı.

İki hafta önce yaşanan bu olaya tepki gösteren akademisyenler, bir açıklama yayımlayarak duruma tepki gösterdi. Öte yandan, binanın diğer yarısının da çöp poşetlerine doldurularak boşaltıldığı ortaya çıktı.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Cem Say, sosyal medya hesabından "Boğaziçi Üniversitesindeki en büyük araştırma merkezinin (Teleiletişim ve Enformatik Araştırma Merkezi) binasının yarısı iki hafta önce boşalttırılıp donanımları çöp torbalarına konularak taşıttırılmıştı ya? Bilin bakalım bu hafta binanın diğer yarısına ne oldu?" sorusunu sordu.

Say'ın paylaşımını alıntılayan Boğaziçi Üniversitesi profesörlerinden Tuna Tuğcu, bir fotoğrafını paylaşarak "İşte bu oldu" dedi. Fotoğrafta çöp poşetlerine doldurulmuş ekipmanlar görünürken Tuğcu, "3-4 tonluk araştırma tankımızı sığdıracak çöp poşeti arıyorlar." yorumun yaptı.

Tuğcu'nun paylaşımları şöyle oldu:

İşte bu oldu @say_cem

Hocam. Çöp poşetlerine doldurdukları eşyalarımızın bir kısmını cumartesi sabahı Kuzey Kampüse taşıyorum.

3.000 m2lik araştırma merkezimize el konulup 45 m2lik alan verildi. Şimdi 3-4 tonluk araştırma tankımızı sığdıracak çöp poşeti arıyorlar.

Sadece o tank bile verilen yere sığmıyor. Zaten sığsa binanın statiği değişecek.

Daha da önemlisi araştırma projemiz gasp edildi. Rektör T.C SBB @cbsbb yetkisini gasp ederek projeyi, proje ekibinde yer almayan kendi adamına verdi. Bu şartlarda bizden araştırma mı bekliyorsunuz?

AKADEMİSYENLER TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İki hafta önce binanın yarısının boşaltılması akademisyenlerce tepkiyle karşılanmış, 70 imzacısı bulunan bir açıklama yayımlanmıştı. O açıklamada şunlar aktarılmıştı:

"Boğaziçi Üniversitesi'nin 70 akademisyen üyesi ve çok sayıda sanayi temsilcisi ile en büyük araştırma merkezi olan TETAM'ın binasının yarısının rektörlüğe bağlı bir idari hizmet birimi olan Bilgi İşlem Merkezine tahsis edildiğini geçen hafta öğrendik. TETAM, Devlet Planlama Teşkilatı/Kalkınma Bakanlığı tarafından 2007 yılı başından bu yana finansal olarak desteklenmekte olan Teleiletişim ve Enformatik Alanlarında Araştırmacı ve Akademisyen Yetiştirme Projesi'nin kurumsallaştırılması amacıyla 2013 yılında kurulmuş bir araştırma merkezidir. TETAM binasının tüm demirbaşları, araştırma amaçlı olarak TAM projesinden sağlanmıştır. Bir idari birime tahsis edildiğini öğrendiğimiz ikinci katında ve çatı katında, araştırma toplantılarında kullanılan konferans odaları, Faraday kafesi ile yalıtılmış kablosuz ağlar ve uydu iletişimi araştırma laboratuvarı, sensörlerle donatılmış akıllı ortam laboratuvarı ve araştırmacı bilgisayarları vardır. Bu laboratuvarların altyapısı, TAM projesi yanı sıra Tübitak ve AB projeleri gibi çeşitli araştırma projesi kaynaklarından alınmıştır. Bu projelerin pek çoğu gibi TAM projesi de sürmektedir. Araştırma amacı ile tahsis edilmiş altyapı ve demirbaşların akademisyen üyelere haber bile verilmeden idari bir birime tahsis edilmesi ve laboratuvarların ve araştırmacı ofislerinin hassas donanımlarının zarar görmemesi için gereken özen gösterilmeden çöp torbalarına doldurularak taşınması, araştırma üniversitesi hedefi ve kurumu üniversite yapan ilkelerle bağdaşmamaktadır. Bu durumu esefle kınıyor, bu yanlışın düzeltilmesini diliyoruz."

İMZACILAR

Prof. Dr. Lale Akarun

Prof. Dr. Mustafa Aktar

Ali Akurgal (Sanayi temsilcisi)

Prof. Dr. Kuban Altınel

Dr. Oya Aran (Sanayi temsilcisi)

Turgay Aytaç (Sanayi temsilcisi)

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Başak Aydemir

Dr. Öğr. Üyesi İnci Baytaş

Prof. Dr. Ayşe Başar

Prof. Dr. Ümit Bilge

Prof. Dr. Taner Bilgiç

Prof. Dr. Haluk Bingöl

Prof. Dr. Hande Çağlayan

Prof. Dr. M. Ufuk Çağlayan

Prof. Dr. Cem Ersoy

Prof. Dr. Ayşın Baytan Ertüzün

Dr. Öğr. Üyesi Berk Gökberk

Prof. Dr. Burak Güçlü

Prof. Dr. Tunga Güngör

Doç. Dr. Özlem Durmaz İncel

Dr. Öğr. Gör. Sinan Işık

Doç. Dr. Esin Öztürk Işık

Doç. Dr. Alpay Özcan

Dr. Öğr. Üyesi Atay Özgövde

Doç. Dr. Arzucan Özgür

Prof. Dr. Can Özturan

Doç. Dr. Evren Samur

Prof. Dr. Bülent Sankur

Prof. Dr. Murat Saraçlar

Dr. Eren Soyak (Sanayi temsilcisi)

Doç. Dr. Mustafa Hayri Tongarlak

Prof. Dr. Tuna Tuğcu

Dr. Öğr. Üyesi Emre Uğur

Dr. Öğr. Üyesi Doğan Ulus

Dr. Öğr. Üyesi Suzan Üsküdarlı

Prof. Dr. Pınar Yolum

Dr. Öğr. Üyesi Birkan Yılmaz