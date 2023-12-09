Cansız bedeni denizde bulunan okul müdürünün borsada 2,5 milyon lira kaybettiği ortaya çıktı

Kocaeli'de denizde cansız bir beden bulunmuş, cesedin Körfez Petkim Ortaokulu Müdürü Adem Akgül'e ait olduğu tespit edilmişti. Korkunç olayla ilgili ortaya yeni çıkan detay kahretti. Akgül'ün borsada para kaybettiği ortaya çıktı.

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Cansız bedeni denizde bulunan okul müdürünün borsada 2,5 milyon lira kaybettiği ortaya çıktı

Kocaeli’de denizde cesedi bulunan kişinin Körfez Petkim Ortaokulu Müdürü Adem Akgül olduğu belirlendi. Akgül’ün borsada 2.5 milyon TL kaybettiği iddia edildi.

CESEDİ SUDAN ÇIKARILDI

Olay, Yavuz Sultan Mahallesi 60 Evler Sahil mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye işçileri, cismin denizde sürüklendiğini fark etti. Belediye işçilerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Suya giren deniz polisleri ihbar edilen cismin erkek cesedi olduğunu gördü. Sudan çıkartılan kişi kıyıya getirildi.

2.5 MİLYON LİRA KAYBETMİŞ

Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde kişinin öldüğü tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin otopsi işlemleri için morga götürüldü. Yapılan araştırmalar neticesinde cesedin kime ait olduğu belirlendi. Cesedin Körfez Petkim Ortaokulu Müdürü Adem Akgül’e ait olduğu tespit edildi. Akgül’ün borsada 2.5 milyon TL kaybettiği iddia edildi. (İHA)

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