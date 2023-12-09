İYİ Parti'den teşkilatlara giden yazı: 'CHP ile el altından görüşmeyin' talimatı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, CHP’nin ittifak teklifini reddetmesinin ardından, İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu da il ve ilçe başkanlıklarına bir yazı gönderdi.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre yazıda “bazı siyasi partilerin il ve ilçe başkanlıklarından gelecek seçim ittifakına ilişkin görüşme, istişare gibi bir araya gelme tekliflerinin açık ve net bir şekilde reddedilmesi büyük önem taşımakta” ifadesi yer aldı.

Ayrıca Kavuncu’nun önceki gün Ankara’daki ilçe başkanlarına benzer telkinlerde bulunduğu iddia edildi. Cumhuriyet’in ulaştığı bazı İYİ Parti il ve ilçe yöneticileri mesajın “il örgütlerinin kendi aralarında yerel seçimlere yönelik el altından işbirliği” yapılacağı korkusuyla atıldığını ifade etti.

Partililer, büyükşehirlerde mevcut adayların 31 Mart seçimlerinde yine kazanacağını ve seçmenin, “Millet İttifakı’nı sandıkta devam ettireceğini” öne sürdü.

Akşener’in Özel’e “Hayırlı olsun” ziyaretinde bile bulunmadığını ancak Özel’in işbirliği için çaba gösterdiğini belirten bir parti yöneticisi de “Tüm yapılanlara rağmen böyle bir sonuç çıkarmak kimin işine yarar? Kime sorsam ‘AKP’nin işine yarar’ cevabı alıyorum. Bu bizim kuruluş amaçlarımıza uygun değil” diye konuştu.

KUTUPLAŞMA SORUNU

Akşener’in Meclis kürsüsünden okuduğu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’a gönderme olarak yorumlanan şiiri eleştiren partililer, “Kutuplaşmaya neden oluyor. GİK üyeleri o şiiri alıntılayıp paylaştılar. Melih Gökçek’le aynı yerde buluşmaları da manidar” yorumunu yaptı. Partililer Ankara’da seçmenin sandıkta Yavaş’ı destekleyeceğini belirtti. İYİ Parti’nin Ankara adayının netleşmesinin ardından başkentte partiden istifa dalgasının başlayacağına da işaret edildi.