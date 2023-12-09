Feyza Altun açıkladı: Dilan Polat ve Engin Polat bana para teklif etti

Dilan Polat ve Engin Polat olayının peşini bırakmayan Avukat Feyza Altun, "Dilan-Engin Polat çifti konuyu kapatmam için bana para teklif etti" dedi.

Feyza Altun açıkladı: Dilan Polat ve Engin Polat bana para teklif etti

Avukat Feyza Altun, haklarında açılan kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturmasından sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat ve Engin Polat davasıyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Halk TV'de bir programa katılan Feyza Altun, Dilan ve Engin Polat çiftinin kendisine para teklif ettiğini söyledi.

Ünlü avukat, "Polatgillerden para teklif edildi. 'Oluru nedir?' niye soruldu. 'Kocasının fabrikaları olmadığını söylesin. Ben de konuyu kapatayım' dedim. Söylemedi ben de devam ettim" açıklamasını yaptı.

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İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılığın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk ettiği Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheli sevkedildiği mahkemece tutuklanmıştı.

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