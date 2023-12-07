Şimdi de 'Ponzi Mine' vurgunu: Ünlü isimleri dolandırdı, kayıplara karıştı! Listede kimler yok ki...

Türkiye aylardır Dilan ve engin Polat çifti, futbolda şike iddiaları, kara para aklama, kaçak bahis siteleri ve Seçil Erzan'ın fon vurgununu konuşurken; şimdi de 'Ponzi Mine' dolandırıcılığı ortaya çıktı.

Sözcü TV’nin özel haberine göre; ‘Ponzi Mine’ olarak bilinen Mine Mumcu’nun astsubay olan eski eşiyle birlikte çok sayıda ismi dolandırdığı öğrenildi.

Mine Mumcu, şikayetler sonrası dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanmış ancak pandemi zamanında cezaevinden izinli olarak çıkmış. Sonrasında eşinden ayrılan ‘Ponzi Mine’, dolandırıcılığa yine devam etti. Mumcu, ilamsız icra talepleriyle vatandaşların korkulu rüyası oldu.

ÜSTÜNE ŞİRKET KURUP DOLANDIRDI

‘Ponzi Mine’, oyuncu Burcu Kıratlı’nın üstüne şirket kurarak genç oyuncuyu dolandırdı. Tuzlaspor yöneticisi Rıdvan İhanlı’nın 3.5 milyon lira parasını aldı. Basketbolcu Semih Erden ise Mine Mumcu’ya 1.3 milyon lira kaptırdı.

MAĞDURUN İFADESİ POLATLARA ÇIKTI

Mine Mumcu’yu savcılığa şikayet eden bir mağdurun ifadesi ise olayla ilgili Dilan ve Engin Polat’ın da adının karışmasına sebep oldu. ‘Ponzi Mine’nin bir mağduru, kendisini Mine Mumcu’ya Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu’nun yönlendirdiğini ifade etti. Mine Mumcu’nun dosyasının, Polat çifti ile ilişkilendirileceği iddia ediliyor.

Hakkında 39 tane dava açılan Mine Mumcu’nun ve boşandığı eşinin nerede olduğu bilinmiyor.





