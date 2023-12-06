'Dilan Polat'ın hocasıydım, ekmeğimle oynadı' demişti: Bir fenomenin daha mal varlığına el kondu

Sosyal medya fenomeni ve güzellik salonu sahibi Neslim Güngen hakkında soruşturma başlatıldı. Güngen ve eşinin mal varlıklarına da tedbir amaçlı el konuldu. Güngen, Dilan Polat'ın hocası olduğunu söylemiş ve Polat için "Ekmeğimle oynadı" açıklamasını yapmıştı.

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'Dilan Polat'ın hocasıydım, ekmeğimle oynadı' demişti: Bir fenomenin daha mal varlığına el kondu

Sosyal medya fenomenlere yönelik başlatılan soruşturmalara bir yenisi daha eklendi.

Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni ve güzellik salonu sahibi Neslim Güngen hakkında soruşturma başlatıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına tedbir amaçlı el konuldu.

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NESLİM GÜNGEN'DEN POLAT ÇİFTİ HAKKINDA ÇARPICI İDDİA!

Polat çifti davasının ardından paylaşımları mercek altına alınan Dilan Polat'ın hocası Neslim Güngen, 2. Sayfa programında dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Asistanının Dilan Polat'ın ajanı olduğunu söyleyen Neslim Güngen, Engin Polat'ın naylon fatura işi yaptığını duyduğunu da anlatmıştı. Güngen, şunları söylemişti:

''Dilan Polat benim öğrencimdi. Yıllarca ekmeğimle oynadı. Yanıma aldığım asistan Dilan Polat’ın ajanı çıktı! Dilan’ın benimle bitmeyen savaşı vardı ve nedenini anlayamıyordum. Dilan Polat yanımda çalışanları bile çaldı. Engin Polat’ın naylon fatura işi yaptığını duymuştum.''

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'Dilan Polat'ın hocasıydım, ekmeğimle oynadı' demişti: Bir fenomenin daha mal varlığına el kondu 'Dilan Polat'ın hocasıydım, ekmeğimle oynadı' demişti: Bir fenomenin daha mal varlığına el kondu