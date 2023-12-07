Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk, Amerika'daki 10 tane evi nasıl aldığını anlattı: "Tutumlu kadınım..."
Hakkında soruşturma başlatılan ve mal varlığına el konulan Eylül Öztürk, Amerika'daki evleri birikim yaparak aldığını söyledi. Öztürk, "Tutumlu kadınım" açıklamasını yaptı.
Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından hakkında soruşturma başlatılan fenomenler arasında yer alarak mal varlığına el konulan Eylül Öztürk, Amerika'daki evleri nasıl aldığını anlattı.
Tutumlu biri olduğunu ve yıllardır birikim yaparak ev aldığını söyleyen Öztürk, "Hakkımı yiyenlere hakkımı helal etmeyeceğim" dedi.
Amerika'da 10 ev satın aldığı ortaya çıkan Eylül Öztürk, takipçilerinden gelen "O evleri nasıl aldın?" sorusu üzerine sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
Evlerin her biri 125 bin dolar. 125 bin dolara Türkiye'de bir araba alırsın anca. Hepsini satsam bir tane büyük ev anca alabiliyorum. Millet 10 tane malikanem var zannediyor. Yıllarca yemedim, içmedim biriktirdim ben tutumlu bir kadınım.
Keşke hepsini biriktirip 1 tane büyük ev alsaydım. O zaman bu kadar konuşulmazdı. 10 tane deyince millet bir şey var zannediyor. Amerika'da 100 bin dolara ev alabiliyorsun. İstanbul'da mümkün değil. Anlamıyorlar bunu maalesef.
Velhasıl kelam ben son derece tutumlu, paranın ne kadar zor kazanıldığını bilen ve çocuklarımın geleceği için gece gündüz çalışıp para biriktiren bir kadın oldum hep. Ne marka takıntım oldu ne de başka bir şey. Başkalarının taktığı bir çanta benim tek bir evimin parası belki de... Benim bir kere böyle bir zevkim veya ihtiyacım olmadı.
Bir takipçisinin mesajını da paylaşan Öztürk, bir anda 'hırsız' ilan edilmekten duyduğu rahatsızlığı anlattı.
Öztürk, şunları yazdı:
Arkadaşlar kolay değil ki. Yani düşünsenize tüm Türkiye bir anda sizi hırsız ilan ediyor.
Hazmedemiyorum. Gururuma, onuruma, emeğime yediremiyorum. Çok zor ben hayatımda bu kadar kötü olmadım. Allah kimseye yaşatmasın en zor sınavlardan biri.