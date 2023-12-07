Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk, Amerika'daki 10 tane evi nasıl aldığını anlattı: "Tutumlu kadınım..."

Velhasıl kelam ben son derece tutumlu, paranın ne kadar zor kazanıldığını bilen ve çocuklarımın geleceği için gece gündüz çalışıp para biriktiren bir kadın oldum hep. Ne marka takıntım oldu ne de başka bir şey. Başkalarının taktığı bir çanta benim tek bir evimin parası belki de... Benim bir kere böyle bir zevkim veya ihtiyacım olmadı.