İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun hakkında yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, kayak merkezi Courchevel’de ailesiyle birlikte lüks tatil yaptığı ve 50 milyon TL’lik evde oturduğu iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Kontrolörler Başkanlığı tarafınca savcılığa yapılan suç duyurusu sonuçlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbara konu kayak tatilinin dünyaca ünlü Courchevel’de yapılmadığını ve tatil giderlerinin usulsüz bir şekilde temin edildiğine dair de kanıt bulunmadığını belirledi.

Savcılık ayrıca, Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ve Beşiktaş Kaymakamlığı üstünden yaptırdığı araştırmalarda, Ongun ailesinin ikamet ettikleri evde kiracı olduklarını saptadı.

DOSYAYA TAKİPSİZLİK KARARI



Savcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve 3628 Sayılı kanuna muhalefet suçlamalarıyla Murat Ongun hakkında açılan soruşturma dosyasını 2 yılın ardından takipsizlik kararıyla kapattı. Savcılık, Ongun hakkında dava açılmasına yer olmadığına kanaat getirdi.