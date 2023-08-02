Bursa'da 10 fabrikayı küle çeviren yangın günün ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir iplik fabrikasında çıkan ve 9 fabrikayı da saran yangını söndürme çalışmaları 15 saattir aralıksız devam ederken, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan çekilen görüntüler facianın boyutunu gözler önüne serdi.

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir iplik fabrikasında çıkan ve 9 fabrikayı da saran yangını söndürme çalışmaları 15 saattir aralıksız devam ederken, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan çekilen görüntüler facianın boyutunu gözler önüne serdi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde dün 16.30 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler 10 ayrı fabrikanın yanmasına neden oldu. Yangına 200 itfaiye aracı, 400 itfaiye eri, 4 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı müdahale etti. 110 dönüm arazi üzerine kurulu olan fabrikaların neredeyse tamamı kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangının Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu olan diğer fabrikalara sıçramaması için canla başla çalışıp alevleri 8 saat sonra kontrol altına almayı başardı.

14 kişinin yaralanmasına neden olan yangının boyutu ise günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan görüntülendi.

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