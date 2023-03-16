Bu yumurtayı gören şaşkına döndü!

Diyarbakır’da kahvaltı yapmak için sabah kümesten yumurta çıkaran şahıs, yumurtanın kuyruğu olduğunu fark etti. Dikkat çeken kuyruklu yumurta görenleri şaşırttı.

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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde esnaflık yapan Beşir Akbuğa isimli vatandaşın çocukları kahvaltı yapmak için sabah kümese gidip yumurta almak isterken değişik yumurta ile karşılaştı.

Yumurtanın yumuşak ve kuyruklu olduğunu fark eden çocuklar, durumu babalarına bildirdi.

YUMURTA DİKKAT ÇEKTİ

Dikkat çeken yumurta hakkında Akbuğa, daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığını ve çok ilgincine gittiğini kayda alıp paylaşmak istediğini belirtti.

Kaynak: İHA

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Diyarbakır
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