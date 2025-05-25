Boğaziçi Üniversitesi'nde Uzun Yıllar Görev Almıştı! Prof. Dr. Oya Başak Hayatını Kaybetti

Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü’nün profesör emeritusu, üniversitede uzun yıllar görev yapmış olan Prof. Dr. Oya Başak yaşamını yitirdi. Başak, Boğaziçi eylemlerinde yer alan isimlerden biriydi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Boğaziçi Üniversitesi'nde Uzun Yıllar Görev Almıştı! Prof. Dr. Oya Başak Hayatını Kaybetti

Boğaziçi Üniversitesi’nin saygın isimlerinden, İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında uzun yıllar hizmet veren Prof. Dr. Oya Başak hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından pek çok meslektaşı ve öğrencisi sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı.

Bilgisayar mühendisi ve akademisyen Prof. Dr. Cem Say, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesi’nin efsane hocası Prof. Dr. Oya Başak'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz” ifadelerini kullandı. Say, aynı paylaşımda, Prof. Başak’ın kampüse giriş kartı iptal edilen 10 akademisyenden biri olduğunu hatırlatarak, “Bu belgede geçen her isim kuşaklar boyunca hak ettiği şekilde hatırlanacak” dedi.

Prof. Dr. Oya Başak için 27 Mayıs Salı günü, öğle namazını takiben Bebek Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Uzun Yıllar Görev Almıştı! Prof. Dr. Oya Başak Hayatını Kaybetti - Resim : 1

PROF. DR. OYA BAŞAK KİMDİR?

Eğitim hayatına Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nde başlayan Oya Başak, lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini ABD’de tamamladı. 1971 yılında Boğaziçi Üniversitesi kadrosuna katılan Başak, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde 22 yıl boyunca bölüm başkanlığı yaptı.

Tiyatro ve edebiyat alanlarında yaptığı çalışmalarla tanınan Başak, özellikle Shakespeare üzerine yazdığı eserlerle akademik dünyada önemli bir yer edindi. Gazeteci ve yazar İzzeddin Çalışlar tarafından kaleme alınan "Oya Başak: Kahkahanın Derinliği" adlı biyografi kitabı, onun hem akademik birikimini hem de kişisel yaşamını ayrıntılı biçimde okuyucuya sunuyor.

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