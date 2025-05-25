Park Halinde Araca Kurşun Yağmuru
Hatay'da park halindeki bir araç av tüfeğiyle kurşunlandı. Polis, saldırıyla ilgili inceleme başlattı.
Hatay'ın Antakya ilçesi bağlı Akasya Mahallesi 143. Sokak'ta bir silahlı saldırı yaşandı. Sokak üzerindeki boş arazide park halinde bulunan Hatice K.'ya ait otomobil av tüfeğiyle kurşunlandı.
Sabah saatlerinde durumu fark eden kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Polis ekipleri bölgeye gelerek olay yerinde incelemede bulundu. Saçmaların hedefi olan araçta maddi hasar oluştu.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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