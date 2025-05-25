Batman’da Feci Kaza! Kamyonet Takla Attı, 2 Yaralı

Batman-Hasankeyf kara yolunda bir kamyonet takla attı. Kaza sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Batman’da Feci Kaza! Kamyonet Takla Attı, 2 Yaralı

Batman’dan Hasankeyf istikametine seyir halinde olan bir kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle takla attı. Trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İhbar sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

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