Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 'Nureddin Yıldız' Protestolarında Gözaltına Alındı, Şiddete Uğradı! Darp Raporuna Polis mi El Koydu?

Boğaziçi Üniversitesi’nde Nureddin Yıldız protestolarına katılan bir kişi, gözaltı sırasında polis tarafından darp edildiğini ve işkence gördüğünü iddia etti. Gözaltı sonrası muayenede darp izlerinin tespit edildiği fakat raporun kendisine verilmediğini söyledi. Daha sonra kendi imkanlarıyla gittiği devlet hastanesinde yeniden muayene olan vatandaş, burada hazırlanan darp raporuna da hastane polisinin hukuki gerekçe sunmadan el koyduğunu iddia etti.

Eda Narin Eda Narin
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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 'Nureddin Yıldız' Protestolarında Gözaltına Alındı, Şiddete Uğradı! Darp Raporuna Polis mi El Koydu?

Boğaziçi Üniversitesi’nde 13 Mayıs 2025 tarihinde, Nurettin Yıldız’ın “6 yaşındaki çocuk evlendirilebilir” açıklamasına tepki olarak düzenlenen protesto sırasında bir vatandaş, polis müdahalesiyle gözaltına alındı. İfade özgürlüğü ve barışçıl gösteri hakkını kullandığını belirten vatandaş, gözaltı sürecinde Çevik Kuvvet polisleri tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını ve insan onuruna aykırı muamele gördüğünü söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 'Nureddin Yıldız' Protestolarında Gözaltına Alındı, Şiddete Uğradı! Darp Raporuna Polis mi El Koydu? - Resim : 1

DARP RAPORUNA POLİS Mİ EL KOYDU?

Vatandaş, ters kelepçeyle yaklaşık 6-7 saat gözaltı aracında tutulduğunu ve bu süre boyunca temel haklarının ihlal edildiğini ifade etti. Gözaltı sonrası adli tıp muayenesinde, vücudundaki darp izlerinin doktor tarafından tespit edildiğini, ancak hazırlanan raporun ne kendisine ne de avukatına teslim edilmediğini belirtti. Daha sonra kendi imkanlarıyla gittiği devlet hastanesinde yeniden muayene olan vatandaş, burada hazırlanan darp raporuna da hastane polisinin hukuki gerekçe sunmadan el koyduğunu iddia etti.

'ADALET ARAYIŞIMI SÜRDÜRECEĞİM'

Yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Anayasal hakkımı kullanırken işkenceye maruz kaldım. Adli tıp raporu bana gösterilmedi, devlet hastanesindeki darp raporum ise polis tarafından hukuksuzca alındı. Bu sistematik şiddetin örtbas edilmesine izin vermeyeceğim. Adalet arayışımı sürdüreceğim."

Olayla ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmazken, konuyla ilgili soruşturma başlatılıp başlatılmadığı ise henüz bilinmiyor.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 'Nureddin Yıldız' Protestolarında Gözaltına Alındı, Şiddete Uğradı! Darp Raporuna Polis mi El Koydu? - Resim : 2

NUREDDİN YILDIZ NE DEMİŞTİ?

İlahiyatçı Nureddin Yıldız 2015 yılında katıldığı bir programda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Evlilikle ilgili şeriatımız İslam’ın yaş haddi yoktur. Bu ne demek? Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir. Çocuklar arası nikah da yapılabilir. Büyük küçük nikahı da yapılabilir. Mesela 7 yaşında bir kız çocuğu 25 yaşında bir erkek veya 7 yaşında erkek, 25 yaşında bir kız evlenebilirler mi? Nikahlanabilirler mi diyelim. Nikah evlilikten daha hassas bir ifade. Evet nikahlanmalarında sakınca yoktur. Kuran’a iman eden bütün Müslümanlara göre, evlilik için bir yaş söz konusu değildir. 10 yaşında, 7 yaşında, 6 yaşında, 78 yaşında yaşıyorsa 135 yaşında bir insan evlenmeye adaydır. Ne küçük yaşta olduğu için ne büyük yaşta olduğu için nikaha engel yoktur."

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Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Nureddin Yıldız' Protestosuna Polis Müdahalesi: Çok Sayıda Öğrenci GözaltındaBoğaziçi Üniversitesi'nde 'Nureddin Yıldız' Protestosuna Polis Müdahalesi: Çok Sayıda Öğrenci GözaltındaGüncel

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