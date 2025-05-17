Papa 14. Leo’nun Ziyareti Öncesi İznik’te Tarihi Keşif

Papa Franciscus’un vasiyetiyle birlikte dünya gündemine oturan Bursa'nın İznik ilçesi, hem dini hem arkeolojik açıdan yeni bir heyecan yaşıyor. Papa'nın halefi olarak görev yapan Papa 14. Leo'nun yakın zamanda ziyaret etmeye hazırlandığı ilçede, Beyler Mahallesi’nde bir evin temel kazısı sırasında çarpıcı bir keşif yapıldı.

Yaklaşık iki ay önce İznik Müzesi uzmanlarının incelemeye aldığı temel kazısında, Roma ya da erken Bizans dönemine ait olduğu düşünülen, üzerinde kalyon ve geyik motiflerinin işlendiği nadir bir mozaik bulundu. Mozaiklerdeki desenler, erken Hristiyanlık dönemine ait sembolizme işaret ederken; özellikle geyik figürünün, cenneti ve ruhsal arayışı simgelemesi bakımından dini anlam taşıdığı ifade edildi.

ARKEOLOGLAR ÇALIŞMALARA BAŞLADI

İnşaat alanı müze tarafından kazı alanı ilan edilirken, mavi brandalar ile çevresi kapanan alana kazı alanı girmek yasaktır tabelası takıldı. Bölgede müze müdürlüğüne bağlı arkeologlar tarafından çalışmalar ise başlatıldı. Ayrıca Oscar ödüllü aktör Russel Crowe'un başrol oynadığı Gladyatör filmine konu olan Maximus Decimus Meridius'un evinin de kazı yapılan alanın yakınlarında olduğu düşünülüyor.

Kaynak: İHA