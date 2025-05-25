İnfaz Düzenlemesi Meclis’e Geliyor! Neler Değişecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Kurulda, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal ettiği bazı düzenlemelerden oluşan hukuki boşluğun doldurulması ve uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla hazırlanan, 'Bazı Kanunlar ile 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülecek

Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği maddelerin oluşturduğu yasal boşlukları doldurmayı amaçlayan teklif, hem uygulamadaki belirsizlikleri ortadan kaldırmayı hem de yeni düzenlemelerle kurumların işleyişini yeniden düzenlemeyi hedefliyor. Teklifte, hac ve umre organizasyonlarına dair tüm işlemlerin ve bu kapsamda yapılan harcamaların her yıl hac dönemi sonunda Diyanet İşleri Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı’nın görevlendireceği denetim ekiplerince incelenmesi öngörülüyor.

Ayrıca, Din İşleri Yüksek Kurulu’na, Kur'an meallerini talep üzerine veya resen inceleme yetkisi verilecek. Enerji ve maden alanında da önemli değişiklikler gündemde: Maden ve Petrol Kanunu kapsamında faaliyet gösteren şirketler için Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi üzerinden tebligat zorunluluğu getiriliyor. Bu zorunluluğa uymayanlara ise her üç aylık gecikme için 300 bin lira ceza kesilecek. Öte yandan MAPEG ile TENMAK’a ait taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıkları devlet malı sayılacak ve haczedilemeyecek.

MECLİS BAŞKANLIĞI İÇİN SEÇİM YAKLAŞIYOR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un görev süresinin sona ermesiyle birlikte, 28. Dönem ikinci yasama devresinde Meclis Başkanlığı seçimi için başvuru süreci bu hafta başlatılıyor. Adaylık başvuruları için 5 günlük süre tanınacak. Bu çerçevede, AKParti TBMM Grubu da çarşamba günü Abdullah Güler başkanlığında kapalı grup toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda yeni Grup Başkanı ve grup başkan vekilleri belirlenecek.

DEM PARTİ'NİN GÖRÜŞME TRAFİĞİ DEVAM EDİYOR

Bu hafta DEM Parti heyetinin siyasi temasları da devam edecek. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararlarının ardından başlatılan siyasi parti ziyaretleri kapsamında heyetin salı günü MHP Grubu ile bir araya gelmesi bekleniyor.

KOMİSYONLARDA YOĞUN MESAİ

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, çeşitli kamu kurumlarının 2021 ve 2022 yıllarına ait mali hesaplarını incelemeye devam edecek. Çarşamba günü Devlet Malzeme Ofisi, Milli Piyango İdaresi, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş, Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş, Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Sümer Holding A.Ş. yöneticileri komisyonda sunum yapacak.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyon, tavsiye kararlarına olumlu ve olumsuz yaklaşan kurum temsilcilerini dinleyecek. Adalet Komisyonu ise AK Parti’nin hazırladığı Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik içeren teklif üzerinde görüşmeler yapacak.

İNFAZ DÜZENLEMESİ SON AŞAMADA

Meclis’in gündeminde yer alan önemli düzenlemelerden biri de infaz yasasında oldu. Önümüzdeki hafta içerisinde infaz paketinin nihai haline kavuşması bekleniyor. Yeni düzenlemeyle birlikte birçok konuda değişikliğe gidilmesi planlanıyor.

ÖRGÜT ADINA SUÇ İŞLEME TANIMI DEĞİŞİYOR

Teklif kapsamında, "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçunun tanımı yeniden yapılacak. Ancak bu suç için öngörülen cezalarda herhangi bir artışa gidilmeyecek.

EVDE CEZA İNFAZI KİMLERİ KAPSAYACAK?

Yeni düzenlemeyle konutta ceza infazının kapsamı genişletiliyor.

Kadınlar, çocuklar ve 65 yaş üstü bireyler için 1 ila 3 yıl,

70 yaş üzeri için 2 ila 4 yıl,

75 yaş üzeri için 4 ila 5 yıl,

80 yaş üzeri içinse 6 yıla kadar olan hapis cezaları evde infaz edilebilecek.

Ayrıca ağır hastalığı veya engeli olan kişiler 10 yıla kadar, doğum yapan kadınlar ise 5 yıla kadar olan cezalarını evde çekebilecek.

KOVİD-19 DÜZENLEMESİ GENİŞLETİLİYOR

Pandemi döneminde uygulamaya konan Kovid-19 infaz düzenlemesinin kapsamı genişletiliyor. Buna göre, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçlar için hüküm alanlar, cezaevinden 3 yıl daha erken açık cezaevine geçebilecek ve denetimli serbestlikten faydalanabilecek. Ancak terör ve örgütlü suçlar bu düzenleme dışında tutulacak.

İNFAZ UYGULAMALARINDA YENİ DÜZENLEMELER

Yeni infaz paketinde ceza infaz usulleri de yeniden şekillendiriliyor.

Kasten işlenen suçlarda ceza alt sınırı 1 yıl 6 aydan 3 yıla yükseltiliyor.

Taksirle işlenen suçlarda (taksirle öldürme hariç) ceza sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılıyor.

Denetimli serbestlikten yararlanma koşulları da değişiyor; artık cezasının 1/8 ya da 1/10’unu cezaevinde geçiren hükümlüler bu haktan faydalanabilecek.

Suç işleyip, tahliyesi sonrası tekrar suç işleyenler mevcut durumda koşullu salıvermeden yararlanamıyor. Ancak yeni düzenlemeyle bu kişiler, cezalarının dörtte üçünü iyi halli olarak infaz etmeleri halinde koşullu salıverme hakkına sahip olabilecekler.

Kaynak: DHA