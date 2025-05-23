Kuaför, Lokanta, Düğün Salonu... Esnaflardan Telif Hakkı Talep Edilmesi Meclis Gündeminde

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) tarafından kuaför, berber, lokanta, düğün salonu gibi işletmelerden telif hakkı ücreti talep edilmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındı. CHP Ankara milletvekili Semra Dinçer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Dinçer, uygulamanın küçük esnaf açısından ciddi belirsizlik ve mağduriyetler yaratabileceğini söyledi.

Sanatçıların ürettikleri eserler için hak ettikleri telif gelirini almasının kültürel be etik bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Dinçer, “Sanatçının emeğine sonuna kadar saygı duyuyoruz. Ancak telif hakkı yoluyla küçük esnafın sırtına yeni bir ekonomik sorumluluk yüklemek esnafı zor durumda bırakabilir. Kimi işletmelerden yıllık 11 bin Türk Lirası talep edildiğine dair bilgiler aldık” ifadelerini kullandı.

Ekonomik sorunlarla boğuşan esnaflar için uygulamanın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Dinçer, işletmesinde müzik çalan her küçük işletmeyi potansiyel ödeme yükümlüsü gibi görmekten kaçınılması gerektiğini işaret etti.

MESAM tarafından talep edilen telif ücretlerinin kapsamı, işletme sınıflandırmaları ve ücretlendirme kriterlerinin açık şekilde tanımlanmadığını belirten Dinçer, uygulamanın ciddi bilgi kirliliğine yol açtığını dile getirdi. “Esnafa bilgi verilmeden, ne ile karşı karşıya oldukları anlatılmadan bu tür uygulamaların başlaması sokakta büyük tepki doğuruyor. Şeffaflık ve bilgilendirme şart” diyen Dinçer, küçük işletmelerin korunacağı özel düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Dinçer Bakan Ersoy’a şunları sordu:

MESAM tarafından düğün salonları, kuaförler, berberler, lokantalar ve benzeri işletmelerden telif hakkı ücreti talep edilmesine ilişkin bakanlığınızın bilgisi ve onayı var mıdır?

Bu uygulama kapsamında hangi işletme türlerinden telif ücreti alınacaktır? Bu işletmelerin sınıflandırılması hangi kriterlere göre yapılmıştır?

Talep edilen telif ücretlerinin miktarı ne kadardır? İşletme büyüklüğüne, kapasitesine, müşteri sayısına veya kullanılan müzik türüne göre farklılık göstermekte midir?

Telif ücretlerinin hesaplanmasında hangi esaslar dikkate alınmaktadır? Sabit bir tarife mi uygulanmaktadır, yoksa işletmelere göre değişen bir sistem mi mevcuttur?

Uygulamanın yürürlüğe girmesinden önce sektör temsilcileriyle, esnaf ve ticaret odalarıyla görüşme yapılmış mıdır? Görüşüldü ise hangi kurum ve kuruluşlarla, ne zaman görüşülmüştür?

Bu düzenlemeye ilişkin işletmelere herhangi bir bilgilendirme ya da eğitim çalışması yapılmış mıdır?

Telif ücretlerinin denetimi ve takibi nasıl yapılacaktır? İşletmelere yönelik herhangi bir yaptırım ya da ceza öngörülmekte midir?

Bu uygulamadan doğabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi için bakanlığınızca bir yol haritası belirlenmiş midir?

