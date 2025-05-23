Zonguldak'ta Bir Evin Mutfağında Yangın Çıktı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde bir evin mutfağında yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kozlu ilçesi Merkez Mahallesinde yaşanan olayda bir evin mutfak kısmında yangın meydana geldi. Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, evde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA