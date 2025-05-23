Cannes Film Festivali’nde Ebru Yaşar Rüzgarı! Kırmızı Halıda Yürüyecek

Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen 78. Cannes Film Festivali, tüm ihtişamıyla devam ediyor. Sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan festivalin bu yılki jüri başkanlığı görevini ünlü oyuncu Juliette Binoche üstleniyor. Uluslararası yıldızların akın ettiği organizasyon, her sene olduğu gibi bu yıl da kırmızı halıda sergilenen göz alıcı tarzlarla dikkat çekiyor. Türk müziğinin sevilen ismi Ebru Yaşar da bu akşam kırmızı halıda yürüyecek.

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Cannes Film Festivali’nde Ebru Yaşar Rüzgarı! Kırmızı Halıda Yürüyecek

Dünya starlarının boy gösterdiği Cannes Film Festivali, sinema profesyonelleri ve 7. sanatın hayranları için kaçırılmaması gereken bir etkinlik. Festival, 1946'dan bu yana dünyanın dört bir yanından gelen eserleri sergiliyor ve en iyi filmleri Altın Palmiye, Büyük Ödül, Jüri Ödülü ve diğer pek çok ödülle ödüllendiriyor.

Cannes Film Festivali’nde Ebru Yaşar Rüzgarı! Kırmızı Halıda Yürüyecek - Resim : 1

EBRU YAŞAR KIRMIZI HALIDA YÜRÜYECEK

13 Mayıs’ta başlayan 78. Cannes Film Festivali, tüm hızıyla sürerken Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar da bu akşam Cannes’da kırmızı halıda yürüyecek.

Sanatçı Ebru Yaşar, bu akşamki organizasyon için Cannes'e geldi.

Cannes Film Festivali’nde Ebru Yaşar Rüzgarı! Kırmızı Halıda Yürüyecek - Resim : 2

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Kaynak: AA

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