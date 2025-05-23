Cannes Film Festivali’nde Ebru Yaşar Rüzgarı! Kırmızı Halıda Yürüyecek

Dünya starlarının boy gösterdiği Cannes Film Festivali, sinema profesyonelleri ve 7. sanatın hayranları için kaçırılmaması gereken bir etkinlik. Festival, 1946'dan bu yana dünyanın dört bir yanından gelen eserleri sergiliyor ve en iyi filmleri Altın Palmiye, Büyük Ödül, Jüri Ödülü ve diğer pek çok ödülle ödüllendiriyor.

EBRU YAŞAR KIRMIZI HALIDA YÜRÜYECEK

13 Mayıs’ta başlayan 78. Cannes Film Festivali, tüm hızıyla sürerken Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar da bu akşam Cannes’da kırmızı halıda yürüyecek.

Sanatçı Ebru Yaşar, bu akşamki organizasyon için Cannes'e geldi.

Kaynak: AA