CHP'li Kanko'dan Diyanet'te 'Çatalca Müftüsü' Tepkisi

Volkan Konak'ın vefatına hakaret dolu sözlerle tepki çeken eski Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, kamuoyundan gelen yoğun tepkilere rağmen Kocaeli'ye vaiz olarak atandı. CHP'li Kanko, "Bu sessizlik Diyanet’in güvenilirliğini zedeliyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
CHP'li Kanko'dan Diyanet'te 'Çatalca Müftüsü' Tepkisi

Karadeniz müziğinin usta ismi Volkan Konak'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybetmesinin ardından, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun sosyal medyada yaptığı paylaşım kamuoyunda infial yarattı. Mehmetalioğlu'nun X hesabından yaptığı "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet" ifadeleri büyük tepki toplarken, müftünün bu sözlerinin ardından görev yerinin değiştirilmesi dikkat çekti.

Kamuoyunda tepkilere neden olan açıklamalarının ardından Mehmetalioğlu'nun görevden alınması beklenirken, Kocaeli'ye vaiz olarak atanması tartışmaları alevlendirdi. Bu gelişmeye siyaset dünyasından da sert eleştiriler geldi.

CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a seslenerek, milyonlarca yurttaşın vicdanını yaralayan bu olay karşısında neden sessiz kalındığını sordu.

Kanko, Mehmetalioğlu hakkında "Bu kişi yalnızca bir sanatçıya değil, milyonların ortak değerlerine hakaret etmiştir. Hakkında üç ayrı suçtan iki dava açılmış, toplamda 9 yıla kadar hapis cezası istenmiştir. Buna rağmen hâlâ kamuda görev yapması, ceza değil, üstü örtülmüş bir korumadır" dedi.

Milletvekili Kanko ayrıca Mehmetalioğlu'nun sosyal medya paylaşımlarında toplumun huzurunu bozabilecek nitelikte ifadeler kullandığını belirterek, Diyanet'in bu tutumunun kurumsal güveni zedelediğini şöyle ifade etti:

"Bu suskunluk, Diyanet'in vicdani, ahlaki ve insani olarak toplum nezdindeki güvenilirliğini zedeliyor. Sessizlik, sadece kurumun misyonunu değil, toplumsal barışı da derinden etkiliyor."

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