Haklarında Hapis Cezası İstenen Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu Adliyede

Menajer Ayşe Barım hakkındaki 'Gezi Parkı' soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla, Rıza Kocaoğlu ile birlikte 4'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan Halit Ergenç Çağlayan’daki adliye binasına geldi.

NE OLMUŞTU

Sanatçılar hakkındaki iddianamede, Ergenç ve Kocaoğlu'nun tanık olarak alınan ifadelerinde Gezi Parkı olaylarına ilişkin davanın firari sanığı Mehmet Ali Alabora ile irtibatlarının bulunup bulunmadığına yönelik sorulara verdikleri cevaplarının çelişkili olduğu belirtildi.

İki ismin ifadelerinde Alabora ile hiçbir şekilde irtibatlarının bulunmadığını, yalnızca sanat camiasında sektörden birbirlerini tanıdıklarını beyan ettikleri anlatılan iddianamede, şüpheliler hakkında Gezi Parkı olaylarına yönelik 2013'e ait HTS-baz sinyal bilgisi incelenerek rapor düzenlendiği aktarıldı.

Kaynak: İHA