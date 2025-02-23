Birçok İlde Kar Tatili! Yarın Eğitime Ara Verilecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurt geneline verdiği kar yağışı uyarısı doğrultusunda birçok kentte yoğun kar yağışı etkisini sürdürdü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle son günlerde çok sayıda ilde eğitime zorunlu ara verilirken, bazı valiliklerden yeniden kar tatili haberleri gelmeye başladı.

SAMSUN

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün uyarılarına göre, kentte etkisini sürdürecek kuvvetli kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, tedbir amaçlı Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 24 Şubat Pazartesi günü 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de 1 gün idari izinli sayılacakları kaydedildi.

KASTAMONU

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İnebolu Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ilçede kar, don ve buzlanma beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle ilçede 24 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiği, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

BARTIN

Bartın'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre il genelinde kuvvetli kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Bu doğrultuda yarın il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, gündüz bakımevleri ve Kur'an kursları) eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden kadın personel de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği 7/24 esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılıp tedbir alınacaktır."

Bartın Üniversitesi de kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiğinin duyurulmasının ardından açıklama yaptı.

Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İlimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetlerine 24 Şubat Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

GİRESUN

Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler kapsamında yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi.

İl genelinde 24 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edilen açıklamada, kamu kurumlarındaki gaziler, hamileler ve engelli personelin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Öte yandan, Giresun Üniversitesi Rektörlüğü de yarın üniversitedeki tüm birimlerde eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkladı.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşların güvenliği için bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda 24 Şubat Pazartesi günü kentteki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri, il düzeyinde planlamış her türlü hizmet içi eğitim ve e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan tüm e-sınav faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı aktarıldı.

SİNOP

Sinop Üniversitesi, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı birimlerde yarın eğitime ara verileceğini duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışının yarın da devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, üniversite yönetimince alınan kararla il merkezi, Gerze, Ayancık, Boyabat, Durağan ve Türkeli birimlerinde eğitim öğretime yarın için ara verildiği bildirildi.

ORDU

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği bildirildi. İl genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verileceği ifade edildi.

Ayrıca, kamu kurumlarında görevli gaziler, hamileler, engelli personel ile karla mücadele tedbirleri kapsamında çalışan güvenlik, sağlık ve karla mücadele birimleri dışındaki 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı belirtildi.

RİZE

Rize Valiliği de il genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının sürdüğünü vurguladı. Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliğini ön planda tutarak 24 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Kamuda çalışan engelli personel, 8 yaş altı çocuğu olan anneler ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski nedeniyle dikkatli olunması gerektiği de hatırlatıldı.

Vali İhsan Selim Baydaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerin güvenliğini her şeyin önünde tuttuklarını belirterek, "Bu süreci sadece bir tatil olarak görmeyin. Unutmayın, okul binaları yalnızca taş duvarlardan ibaret değildir. Asıl anlamını öğrenci ve öğretmenleriyle kazanır. Sizler olmadığınızda eksik kalır. Sıcak bir Rize çayınızı yudumlarken kitap sayfaları arasında kaybolmaya devam edelim. Ayrıca, kar, çay ve kitap manzaralarından paylaşımlarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA