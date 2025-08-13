Kalpleri Kırıktan Geçilmiyor: İşte Aldatılma İhtimali En Yüksek Olan Burçlar
Aşk hayatı söz konusu olunca herkesin bir yarısı bulunuyor ancak bazı burçlar bu yaradan oldukça nasiplenmiş durunda. Karşı tarafa hızla güvenmeleri ve hataları sürekli olarak göz ardı etmeleri bu burçları yiyip bitiriyor. Özellikle fedakar olan bu burçlar aldatılmayı artık alışkanlık haline getirmiş durumda. İşte en çok aldatılan burçlar!
Kaynak: Haber Merkezi
Bu burçlar kalp kırıklığından geçilmiyor. Aşk hayatında başarılı olamayan bu burçların yüzü bir türlü gülmüyor. Fazla güvenmeleri ve hataları sürekli göz ardı etmeleri bu burçları hataya sürüklerken kalpleri adeta paramparça olmuş durumda. İşte aşk hayatında oldukça başarısız olan burçlar;
TERAZİ BURCU
Sakin yapıları ve uyumlarından dolayı çok fazla taviz veren Teraziler, sorunları görmezden gelerek sürekli ilişkilerde hata yapmaya çok yatkın. Bu durum ise karşı tarafın sınırlarını zorlamasına neden olabiliyor.
BALIK BURCU
Balık burcu duygusallığından dolayı oldukça naif ve kibar oluyorlar. Özellikle fazla iyi niyetli oluşu karşı tarafın hata yapmasına neden oluyor. Balık burcuda kalbi en çok kırılan burçların başında geliyor.
YENGEÇ BURCU
Duygularını derinde yaşayan Yengeç burcu, ilişkilerde aşırı bağlı olabiliyor. Ancak bu bağlılık, karşı tarafta yapılan hataların görünmez hale gelmesine neden olabiliyor.
BAŞAK BURCU
Partnerlerini eleştirseler bile, Başaklar ilişkide emek vermekten vazgeçmez. Çoğu zaman “değişir” umuduyla devam ettikleri ilişkilerde hayal kırıklığı yaşayabilirler.
OĞLAK BURCU
Sadakat ve sorumluluk duygusu yüksek olan Oğlaklar, ilişkilerinde güvene fazla önem verir. Ancak bu güven, bazen yanlış kişilere bağlanmalarına sebep olabilir.