Bir Kent İki Mevsim, Görüntüler Antalya'dan

Antalya aynı gün içinde iki ayrı mevsim birden yaşandı. Kemer’deki Tahtalı Dağı’nın zirvesinde kar yağışı etkili olurken, Konyaaltı’nda vatandaşlar denizin keyfini çıkardı.

Bir Kent İki Mevsim, Görüntüler Antalya'dan

Kemer’de bugün hava sıcaklığı 18 derece ölçülürken, 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı’nın zirvesinde ise sıcaklık 7 dereceye kadar düştü.

TEPELER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Hava sıcaklığının hızlı düşmesiyle birlikte Tahtalı Dağı’nın zirvesine mevsimin ilk karı yağarken, etraf beyaza büründü.

Her yıl yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği Tahtalı Dağı’nın zirvesinde saat 10.30 sıralarında başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerle birlikte yerini karla karışık yağmura bıraktı.

Bir Kent İki Mevsim, Görüntüler Antalya'dan - Resim : 1

KONYAALTI’NDA DENİZE GİRDİLER

Tahtalı’da kar yağarken, Konyaaltı’nda ise denize girmeyi tercih eden vatandaşlar oldu.

Sabah erken saatlerde sahilin yolunu tutanların bir kısmı plajın ve güneşin keyfini çıkarırken, bir kısmı da yüzmeyi tercih etti.

Bir Kent İki Mevsim, Görüntüler Antalya'dan - Resim : 2

ATATÜRK İÇİN SAYGI DURUŞU

Vatandaşlar saat 09.05’i gösterdiğinde ise Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

Bir Kent İki Mevsim, Görüntüler Antalya'dan - Resim : 3

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Kaynak: DHA

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