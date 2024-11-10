Bakan Fidan, Pakistanlı Mevkidaşı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile görüştü.

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Bakan Fidan, Pakistanlı Mevkidaşı ile Görüştü

Riyad’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Ortak Olağanüstü Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan’da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

Kaynak: DHA

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