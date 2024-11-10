MSB Duyurdu! 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklarken, operasyonların süreceği mesajını da verdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.