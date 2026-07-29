Aziz İhsan Aktaş Davasında Sona Gelindi: Mahkeme Kararını 24 Ağustos'ta Açıklayacak

Kamuoyunda 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' davası olarak bilinen ve İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tüm sanıkların savunmaları tamamlandı. Mahkemenin dosyada kararını 24 Ağustos’ta açıklayacağı öğrenildi.

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Aziz İhsan Aktaş Davasında Sona Gelindi: Mahkeme Kararını 24 Ağustos'ta Açıklayacak
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İş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı iddia edilen “çıkar amaçlı suç örgütü” ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 7’si tutuklu 200 kişi hakkında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce açılan davada karar aşamasına gelindi.

TÜM SAVUNMALAR ALINDI, DURUŞMA 24 AĞUSTOS'A ERTELENDİ

Bugün görülen duruşmada tüm sanıkların savunmaları tamamlanırken, mahkeme dosyayı karar için 24 Ağustos tarihine erteledi. Mahkemenin kararını bu tarihte açıklaması bekleniyor.

Davada Beşiktaş, Adıyaman, Adana, Seyhan, Ceyhan, Avcılar ve Esenyurt belediye başkanları da yargılanıyor.

TUTUKLU BAŞKANLARIN AKIBETİ KARARLA BELLİ OLACAK

Yargılama sürecinde tutuklu bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın hukuki durumları da 24 Ağustos’ta açıklanacak kararla birlikte netleşecek.

Mahkemenin olası bir mahkûmiyet kararı vermesi halinde, tutuklu belediye başkanlarının istinaf incelemesi tamamlanıncaya kadar tutukluluk hallerinin devam edip etmeyeceği ya da tahliye edilip edilmeyecekleri de aynı duruşmada karara bağlanacak.

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Kaynak: ANKA

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