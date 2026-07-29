Kırklareli'nde Fabrikada Patlama, Can Kaybı Var

Kırklareli'nde bir içecek üretim fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de faaliyet gösteren fabrikanın bahçesindeki yoğunlaştırma kazanında kaynak çalışması yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlamadan etkilenen işçilerden biri olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan diğer işçi ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SAVCI FABRİKADA İNCELEMELERDE BULUNDU

Cumhuriyet savcısı, patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
fabrika Patlama
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Ahbap Soruşturmasında Ünlü İsimlere Yakın Markaj: 5 İsim Daha İfadeye Çağrıldı Ahbap Soruşturmasında Ünlü İsimlere Yakın Markaj
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Toplandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı
ÇOK OKUNANLAR
Karadeniz’in Zeugma’sı Gün Yüzüne Çıkıyor: 1800 Yıllık Gizemli Dev Roma Villası Karadeniz’in Zeugma’sı Gün Yüzüne Çıkıyor: 1800 Yıllık Gizemli Dev Roma Villası
Alev Çemberi Genişliyor! 6 İlde Peş Peşe Orman Yangını Alev Çemberi Genişliyor! 6 İlde Peş Peşe Orman Yangını
Ana Muhalefette Dev Göç: 200'den Fazla Belediye Başkanı CHP'den İstifa Etti, YENİ Parti'ye Geçiyor 200'den Fazla Belediye Başkanı İstifa Etti, YENİ Parti'ye Geçiyor
Gülistan Doku Cinayetinde Umut Altaş'ın İtirafnamesi Ortaya Çıktı: 'Kafasına Sıktım, Babam Halletti Dedi' Gülistan Doku Cinayetinde Umut Altaş'ın İtirafnamesi Ortaya Çıktı: 'Kafasına Sıktım, Babam Halletti
Üsküdar Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Sinem Dedetaş Dahil 6 Gözaltı Üsküdar Belediyesi'ne Operasyon