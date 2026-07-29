Ana Muhalefette Dev Göç: 200'den Fazla Belediye Başkanı CHP'den İstifa Etti, YENİ Parti'ye Geçiyor

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YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın TBMM'de basın toplantısı gerçekleştirerek YENİ Parti'nin kuruluş sürecine dair bilgilendirmede bulundu.

'200'DEN FAZLA BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETTİ, YENİ PARTİ'YE GEÇİYOR'

Günaydın, 200'den fazla belediye başkanının YENİ Parti'ye katılmak üzere istifa ettiğini ve partiye üyelik koşullarını hızlı bir şekilde hazır hale getirmek üzere çalıştıklarını belirterek, bu hafta bu paneller açılacağını belirtti.

'MEMNUNİYET DUYDUĞUMUZU İFADE EDELİM'

Gökhan Günaydın, şunları söyledi: "Bu hafta içerisinde bütün bu paneller açılmış olacak ve belediye başkanlarımızın da kahir ekseriyetinin bizim 'Daha temkinli olmanızda bir sakınca yok' dememize rağmen YENİ Parti'ye üye olmak için büyük bir hazırlık ve adeta acele içerisinde olduğunu görmekten de büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade edelim."

'İL VE İLÇE ÖRGÜTLENMELERİ SÜRÜYOR, KURULTAY KASIM AYINDA'

YENİ Parti'nin il ve ilçe örgütlenmelerinin sürdüğünü söyleyen Günaydın, ağustos ve eylül aylarında kongreleri ekim ayında ise kurultayı yapacaklarını ifade etti.

'HER TÜRLÜ SEÇİM MODELİNE BİZ VARIZ'

Kurultayın ardından seçime katılma yeterliliğinin kazanılması için çalışmaların hızlandırılacağını söyleyen Günaydın, “Ama şunu da ifade edeyim ki hiç kimse burada bir endişeye kapılmasın, baskın seçim dahil olmak üzere her türlü seçim modeline biz varız" ifadelerini kullandı.

'İSTEDİĞİM GİBİ DAVRANIRIM DİYEN REAKSİYONU GÖRÜR'

CHP'den istifa ettikten sonra kurulacak olan yeni partiye katılacağını açıklayan ancak daha sonra bir süre daha bağımsız devam edeceğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile ilgili yöneltilen soruya yanıt veren Günaydın, "İletişimim yok. Nereden seçildiği belli, İzmir’in tutumu belli. Ona uyumlu davranan siyasete devam eder, istediğim gibi davranırım diyen reaksiyonu görür" ifadelerini kullandı.

'YENİ PARTİYLE YOL YÜRÜMÜYORUM DEMEDİYSE BİZİMLE DEMEKTİR'

Büyükşehirlerdeki duruma dair de konuşan Günaydın, buralarda dikkatli tutum içinde olunması ve meclis dengelerinin tutturulması gerektiğine dikkat çekerek "YENİ Parti'yle yol yürümüyorum demediyse bizimle yürüyor demektir" dedi.

KURTULMUŞ-ÖZEL GÖRÜŞMESİ İÇİN BU HAFTAYI İŞARET ETTİ

Numan Kurtulmuş'un 'çerçeve yasa' kapsamında TBMM'deki siyasi parti liderlerini ziyaret etmesinin ardından gözler Özgür Özel'e çevrilmiş ancak o dönem YENİ Parti henüz kurulmadığı için iki isim arasında herhangi bir görüşme gerçekleşmemişti.

Günaydın bu konuyla ilgili olarak, "Herhalde bu hafta içinde böyle bir program yapılır diye düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi