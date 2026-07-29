Karadeniz’in Zeugma’sı Gün Yüzüne Çıkıyor: 1800 Yıllık Gizemli Dev Roma Villası

Roma Villasını 2006 yılından itibaren kazmaya başladıklarını hatırlatan Eliüşük, şöyle devam etti: "Kazılar henüz bitmedi. Yani biz, şu anda 3 bin metrekarelik bir yapıdan bahsediyoruz ama bu yapı daha da büyüme ihtimali var. Şu anda mevcut verilerle görüntü onu gösteriyor. Kuzey Anadolu'da ya da Batı Karadeniz'de bu ölçülerde bir villa henüz tespit edilmedi. İhtimalle yönetici sınıfa ait bir kişinin villası olsa gerek diye düşünüyoruz.