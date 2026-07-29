Ahbap Soruşturmasında Ünlü İsimlere Yakın Markaj: 5 İsim Daha İfadeye Çağrıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturması kapsamında başlatılan soruşturma derinleşerek devam ediyor.

5 İSİM DAHA İFADEYE ÇAĞIRILDI

Son olarak Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin'in de ifade vermesi bekleniyor.

ŞU ANA DEK 14 ÜNLÜ İSMİN İFADESİNE BAŞVURULDU

İfadeye çağrılan Öykü Serter, Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Fatih Portakal, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Fatih Altaylı, Feyza Altun, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Uğur Dündar, Hayko Cepkin ve Elçin Sangu İstanbul Adliyesine gelerek ifade vermişti.

HALUK LEVENT VE OĞUZHAN UĞUR TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında şu ana dek gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı zanlıların mal varlıklarına el konulmuştu.

AHBAP'IN ŞİRKETLERİNE TMSF KAYYIM OLARAK ATANDI

Soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Ahbap Derneğinin tüm malvarlığının idare yetkilerinin tümüyle yönetim kayyumuna devredilmesine karar vermişti. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Ahbap Derneği'nin iştiraki konumundaki iktisadi işletme ve şirketlere kayyım olarak atandı.

Kaynak: DHA