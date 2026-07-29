Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin CHP’den İstifa Etti

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin CHP’den istifa ettiğini açıkladı. Şahin açıklamasında, "Mamak’a hak ettiği hizmetleri kesintisiz sunabilmek, sizlerin güvenini boşa çıkarmamak ve ilçemizi daha ileriye taşıyacak adımları kararlılıkla atabilmek adına bir yol ayrımı benim için zorunluluk haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

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Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin CHP’den İstifa Etti
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Kaynak: Haber Merkezi

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