Alev Çemberi Genişliyor! 6 İlde Peş Peşe Orman Yangını

Türkiye, aşırı sıcak ve şiddetli rüzgarın tetiklediği eş zamanlı orman yangınlarıyla savaşıyor. Muğla, Antalya, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Kütahya'da kontrolden çıkan alevler yerleşim yerlerini ve kritik lojistik hatları kuşattı. Ana yollar kapatıldı, hastaneler ve yazlıklar tahliye ediliyor.

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Türkiye, yaz sezonunun en zorlu günlerinden birini yaşıyor. Ege ve Akdeniz bölgelerindeki turizm merkezlerinde peş peşe orman yangınları çıktı. Muğla, Antalya, Balıkesir ve Yalova'daki kritik noktalarda yükselen alevler, şiddetli rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerini ve ana ulaşım arterlerini tehdit etmeye başladı.

MUĞLA'DA KORKUTAN GÖRÜNTÜLER

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde ziraat alanında başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, bölgeden korkutan bir son dakika haberi geldi.

Alev Çemberi Genişliyor! 6 İlde Peş Peşe Orman Yangını - Resim : 1

Şiddetli rüzgarla birlikte hızla yayılan alevlerin görüş mesafesini düşürmesi ve can güvenliğini tehdit etmesi üzerine Fethiye-Antalya kara yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

Alev Çemberi Genişliyor! 6 İlde Peş Peşe Orman Yangını - Resim : 2

ALEVLER ANA ARTERLERİ TEHDİT EDİYOR

Bayır Mahallesi yakınlarında tarım arazilerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, kritik bir noktaya ulaştı.

Alev Çemberi Genişliyor! 6 İlde Peş Peşe Orman Yangını - Resim : 3

KARA YOLU KAPATILDI, EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Bölgedeki duman yoğunluğu ve yangının ilerleme yönü dikkate alınarak, sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla Fethiye ile Antalya'yı birbirine bağlayan ana kara yolu her iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi.

Alev Çemberi Genişliyor! 6 İlde Peş Peşe Orman Yangını - Resim : 4

Ekipler, yol üzerindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve söndürme operasyonunun seyrine göre yolun yeniden ulaşıma açılacağını duyurdu.

Alev Çemberi Genişliyor! 6 İlde Peş Peşe Orman Yangını - Resim : 5

HAVADAN VE KARADAN ZAMANA KARŞI YARIŞ

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar da genişletildi.

Alev Çemberi Genişliyor! 6 İlde Peş Peşe Orman Yangını - Resim : 6

Sarp arazi yapısı ve şiddetli rüzgara rağmen alevlerin önünü kesmek için ekipler seferber edilmiş durumda.

Alev Çemberi Genişliyor! 6 İlde Peş Peşe Orman Yangını - Resim : 7

Yangın mahallinde şu dakikalarda 5 uçak, 11 helikopter havadan kesintisiz su atımı yaparken; karadan ise 40 arazöz, 1 iş makinesi ve 261 uzman personel alevlerin yerleşim yerlerine ve karayolunun karşı şeridine geçmesini engellemek için adeta barikat kuruyor.

Alev Çemberi Genişliyor! 6 İlde Peş Peşe Orman Yangını - Resim : 8

FETHİYE'DE DE ORMAN YANGINI

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.

Alev Çemberi Genişliyor! 6 İlde Peş Peşe Orman Yangını - Resim : 9

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi. Yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve yangın işçisiyle karadan müdahale ediliyor.

Alev Çemberi Genişliyor! 6 İlde Peş Peşe Orman Yangını - Resim : 10

VALİLİK ACI BİLANÇOYU AÇIKLADI

Muğla Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, dumanların ve alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerlerinde can güvenliğini sağlamak amacıyla 43 hane tedbir amaçlı boşaltılarak 65 vatandaş güvenli alanlara nakledildi.

Alev Çemberi Genişliyor! 6 İlde Peş Peşe Orman Yangını - Resim : 11

HASTANE DE BOŞALTILDI

En kritik önlem ise sağlık alanında alındı. Yangın alanına sadece 2,5 kilometre mesafede bulunan Seydikemer Devlet Hastanesi’nin Yoğun Bakım ve Palyatif Bakım servisleri, duman sızıntısı ve olası bir sıçrama riskine karşı tamamen tahliye edildi. Hastaların diğer sağlık kuruluşlarına sevk işlemleri koordineli şekilde gerçekleştirildi.

Alev Çemberi Genişliyor! 6 İlde Peş Peşe Orman Yangını - Resim : 12

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Seydikemer yangınına müdahale faaliyetleri ilgili Valiliğimiz koordinasyonunda mücadele aralıksız devam etmektedir. Sahada toplam 373 personel, 5 uçak, 12 helikopter, 35 arazöz, 8 ilk müdahale aracı (İMA), 22 su tankeri, 14 iş makinesi, 44 hizmet aracı ve 2 ambulans görev yapmaktadır. 43 hane ile 65 vatandaş tahliye edilmiştir. Seydikemer Hastahanesi Yoğun Bakım ve Palyatif Bakımı bölümü tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Hastane mesafesi 2,5 kilometre Antalya-Seydikemer kara yolu trafiğe kapatılmıştır."

Alev Çemberi Genişliyor! 6 İlde Peş Peşe Orman Yangını - Resim : 13

KUMLUCA YANGINI BÜYÜYOR, ULAŞIM DURDU

Antalya'nın Kumluca ilçesi Yazır Köyü yakınlarında saat 13.30'da başlayan orman yangını hızla büyüyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına karadan ve havadan müdahale başladı.

Alev Çemberi Genişliyor! 6 İlde Peş Peşe Orman Yangını - Resim : 14

Alevler nedeniyle Antalya- Kumluca D-400 kara yolu, tedbir amaçlı çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Alev Çemberi Genişliyor! 6 İlde Peş Peşe Orman Yangını - Resim : 15

KUMLUCA YANGINI BÜYÜYOR, BİR MAHALLE TAHLİYE EDİLİYOR

Antalya'da Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, ilçedeki orman yangınına helikopterler ve çok sayıda arazözle müdahale edildiğini söyledi. Bölgede rüzgarın hakim olduğunu belirten Güneş, "Etkili rüzgar nedeniyle yangında yayılma tehlikesi var. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı Yazır Mahallesi'ndeki evler tahliye ediliyor. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor" dedi.

KAZDAĞLARI ETEKLERİ DE TEHDİT ALTINDA

Peş peşe çıkan orman yangınlarının son adresi Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi oldu. Havanın aşırı sıcak olması, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

Alev Çemberi Genişliyor! 6 İlde Peş Peşe Orman Yangını - Resim : 16

Olay yerine Orman ve Belediye İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bölge halkı da su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevlere havadan da müdahaleye başlandı.

Alev Çemberi Genişliyor! 6 İlde Peş Peşe Orman Yangını - Resim : 17

Gökyüzüne yükselen dumanlar ilçenin pek çok noktasından görüldü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

MUĞLA VALİLİĞİ'NDEN YENİ AÇIKLAMA

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'ndeki alevlere müdahale devam ederken valilikten yeni açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemizde Seydikemer'deki büyük yangın devam ederken Fethiye Çiftlik, Muğla merkez Yaraş ve Aydın Kuyucak Sarıcaova da çıkan yangınlar ekiplerimizin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Seydikemer'de yangınla mücadele çalışmalarında toplam 835 personel görev yapmakta olup; 5 uçak, 18 helikopter, 93 arazöz, 3 ilk müdahale aracı (İMA), 20 su tankeri, 23 iş makinesi, 63 araç, 6 TOMA ve 8 ambulans sahada aktif olarak kullanılmaktadır.

Alev Çemberi Genişliyor! 6 İlde Peş Peşe Orman Yangını - Resim : 18

121 ev, 202 vatandaşımız, Seydikemer Hastanesi geçici olarak tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. İlçede elektrik kesilmiştir. 45 hasta Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Seydikemer Antalya kara yolu ulaşma kapalıdır."

BİR KİŞİ VE KEÇİ KURTARILDI

Öte yandan yangında dumandan etkilenen kişi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) ekiplerince kurtarıldı.

Alev Çemberi Genişliyor! 6 İlde Peş Peşe Orman Yangını - Resim : 19

İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan bu kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yangından kurtarılan bir keçiye ise ekipler tarafından su verildi.

Alev Çemberi Genişliyor! 6 İlde Peş Peşe Orman Yangını - Resim : 20

BİR YANGIN DA YALOVA'DA

Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı köyü bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alev Çemberi Genişliyor! 6 İlde Peş Peşe Orman Yangını - Resim : 21

İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, alevleri 4 helikopter, 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 iş ve hizmet aracı ve 189 personelle kontrol altına almaya çalışıyor.

ÇANAKKALE'DEN DE KÖTÜ HABER

Son olarak Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Alev Çemberi Genişliyor! 6 İlde Peş Peşe Orman Yangını - Resim : 22

Yangının kontrol altına alınması için yapılan çalışmalara, çevre belediyelere ait itfaiye ekipleri de destek veriyor. Çanakkale Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ahmetçe köyü kırsalında çıkan yangına 5 helikopter, 14 arazöz, 2 itfaiye aracı, 1 dozer, 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildiği belirtildi.

Alev Çemberi Genişliyor! 6 İlde Peş Peşe Orman Yangını - Resim : 23

VALİ TORAMAN DUYURDU: BAZI İŞLETMELER BOŞALTILDI

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, bölgedeki bazı turizm işletmeleri ve günübirlik tesis gibi yerlerin tedbiren boşaltıldığını açıkladı. Toraman, yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahalenin etkin şekilde sürdüğünü söyledi.

KÜTAHYA'DA DA ALEVLERLE MÜCADELE

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Güney köyü yakınlarındaki bir tarım arazisinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alev Çemberi Genişliyor! 6 İlde Peş Peşe Orman Yangını - Resim : 24

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, yakındaki ormana sıçradı. Yoğun dumanı gören köylülerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alev Çemberi Genişliyor! 6 İlde Peş Peşe Orman Yangını - Resim : 25

Alevlerin yayılmaması için ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Antalya Kaş'ta Korkutan Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale EdiliyorAntalya Kaş'ta Korkutan Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale EdiliyorGüncel

Kaynak: AA-DHA-İHA

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Muğla Orman yangınları Fethiye
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