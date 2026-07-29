Alev Çemberi Genişliyor! 6 İlde Peş Peşe Orman Yangını

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Türkiye, yaz sezonunun en zorlu günlerinden birini yaşıyor. Ege ve Akdeniz bölgelerindeki turizm merkezlerinde peş peşe orman yangınları çıktı. Muğla, Antalya, Balıkesir ve Yalova'daki kritik noktalarda yükselen alevler, şiddetli rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerini ve ana ulaşım arterlerini tehdit etmeye başladı.

MUĞLA'DA KORKUTAN GÖRÜNTÜLER

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde ziraat alanında başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, bölgeden korkutan bir son dakika haberi geldi.

Şiddetli rüzgarla birlikte hızla yayılan alevlerin görüş mesafesini düşürmesi ve can güvenliğini tehdit etmesi üzerine Fethiye-Antalya kara yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

ALEVLER ANA ARTERLERİ TEHDİT EDİYOR

Bayır Mahallesi yakınlarında tarım arazilerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, kritik bir noktaya ulaştı.

📍 Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ziraat alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle ana arterleri tehdit etmeye başladı



🔴 Alevlerin Fethiye-Antalya karayoluna yaklaşması üzerine, şehirler arası ulaşım güvenlik gerekçesiyle tedbir amaçlı tamamen… pic.twitter.com/xCsDonM2S3 — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 29, 2026

KARA YOLU KAPATILDI, EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Bölgedeki duman yoğunluğu ve yangının ilerleme yönü dikkate alınarak, sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla Fethiye ile Antalya'yı birbirine bağlayan ana kara yolu her iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi.

Ekipler, yol üzerindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve söndürme operasyonunun seyrine göre yolun yeniden ulaşıma açılacağını duyurdu.

HAVADAN VE KARADAN ZAMANA KARŞI YARIŞ

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar da genişletildi.

Sarp arazi yapısı ve şiddetli rüzgara rağmen alevlerin önünü kesmek için ekipler seferber edilmiş durumda.

Yangın mahallinde şu dakikalarda 5 uçak, 11 helikopter havadan kesintisiz su atımı yaparken; karadan ise 40 arazöz, 1 iş makinesi ve 261 uzman personel alevlerin yerleşim yerlerine ve karayolunun karşı şeridine geçmesini engellemek için adeta barikat kuruyor.

FETHİYE'DE DE ORMAN YANGINI

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi. Yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve yangın işçisiyle karadan müdahale ediliyor.

VALİLİK ACI BİLANÇOYU AÇIKLADI

Muğla Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, dumanların ve alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerlerinde can güvenliğini sağlamak amacıyla 43 hane tedbir amaçlı boşaltılarak 65 vatandaş güvenli alanlara nakledildi.

HASTANE DE BOŞALTILDI

En kritik önlem ise sağlık alanında alındı. Yangın alanına sadece 2,5 kilometre mesafede bulunan Seydikemer Devlet Hastanesi’nin Yoğun Bakım ve Palyatif Bakım servisleri, duman sızıntısı ve olası bir sıçrama riskine karşı tamamen tahliye edildi. Hastaların diğer sağlık kuruluşlarına sevk işlemleri koordineli şekilde gerçekleştirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Seydikemer yangınına müdahale faaliyetleri ilgili Valiliğimiz koordinasyonunda mücadele aralıksız devam etmektedir. Sahada toplam 373 personel, 5 uçak, 12 helikopter, 35 arazöz, 8 ilk müdahale aracı (İMA), 22 su tankeri, 14 iş makinesi, 44 hizmet aracı ve 2 ambulans görev yapmaktadır. 43 hane ile 65 vatandaş tahliye edilmiştir. Seydikemer Hastahanesi Yoğun Bakım ve Palyatif Bakımı bölümü tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Hastane mesafesi 2,5 kilometre Antalya-Seydikemer kara yolu trafiğe kapatılmıştır."

🔴 #SONDAKİKA Muğla'da alevler Seydikemer Devlet Hastanesi'ne yaklaşıyor



📌 Hastanenin önlem amaçlı boşaltıldığı anlar kameralara böyle yansıdı https://t.co/xcJXDFPrjU pic.twitter.com/73BKDdxeHI — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 29, 2026

KUMLUCA YANGINI BÜYÜYOR, ULAŞIM DURDU

Antalya'nın Kumluca ilçesi Yazır Köyü yakınlarında saat 13.30'da başlayan orman yangını hızla büyüyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına karadan ve havadan müdahale başladı.

Alevler nedeniyle Antalya- Kumluca D-400 kara yolu, tedbir amaçlı çift yönlü trafiğe kapatıldı.

🔴 #SONDAKİKA Antalya'nın Kumluca ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarak yerleşim yerlerini ve ana ulaşım hatlarını kuşattı



📍 Yangının büyümesi üzerine bölgenin en kritik lojistik arteri olan Antalya-Kumluca D-400 kara yolu çift… pic.twitter.com/O5p63GhLSS — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 29, 2026

KUMLUCA YANGINI BÜYÜYOR, BİR MAHALLE TAHLİYE EDİLİYOR

Antalya'da Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, ilçedeki orman yangınına helikopterler ve çok sayıda arazözle müdahale edildiğini söyledi. Bölgede rüzgarın hakim olduğunu belirten Güneş, "Etkili rüzgar nedeniyle yangında yayılma tehlikesi var. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı Yazır Mahallesi'ndeki evler tahliye ediliyor. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor" dedi.

KAZDAĞLARI ETEKLERİ DE TEHDİT ALTINDA

Peş peşe çıkan orman yangınlarının son adresi Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi oldu. Havanın aşırı sıcak olması, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

Olay yerine Orman ve Belediye İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bölge halkı da su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevlere havadan da müdahaleye başlandı.

Gökyüzüne yükselen dumanlar ilçenin pek çok noktasından görüldü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

🔴 Oksijen deposu tehdit altında



📍 Türkiye genelinde peş peşe çıkan orman yangınlarının son adresi Balıkesir Altınoluk oldu



Kazdağları eteklerinde yükselen alevler, rüzgarın sert esmesi nedeniyle geniş bir alana yayıldı 👇https://t.co/eiBd0cN55F pic.twitter.com/WgZoQjoQUA — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 29, 2026

MUĞLA VALİLİĞİ'NDEN YENİ AÇIKLAMA

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'ndeki alevlere müdahale devam ederken valilikten yeni açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemizde Seydikemer'deki büyük yangın devam ederken Fethiye Çiftlik, Muğla merkez Yaraş ve Aydın Kuyucak Sarıcaova da çıkan yangınlar ekiplerimizin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Seydikemer'de yangınla mücadele çalışmalarında toplam 835 personel görev yapmakta olup; 5 uçak, 18 helikopter, 93 arazöz, 3 ilk müdahale aracı (İMA), 20 su tankeri, 23 iş makinesi, 63 araç, 6 TOMA ve 8 ambulans sahada aktif olarak kullanılmaktadır.

121 ev, 202 vatandaşımız, Seydikemer Hastanesi geçici olarak tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. İlçede elektrik kesilmiştir. 45 hasta Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Seydikemer Antalya kara yolu ulaşma kapalıdır."

BİR KİŞİ VE KEÇİ KURTARILDI

Öte yandan yangında dumandan etkilenen kişi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) ekiplerince kurtarıldı.

İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan bu kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yangından kurtarılan bir keçiye ise ekipler tarafından su verildi.

BİR YANGIN DA YALOVA'DA

Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı köyü bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, alevleri 4 helikopter, 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 iş ve hizmet aracı ve 189 personelle kontrol altına almaya çalışıyor.

🔴 Türkiye'nin ciğerleri cayır cayır yanıyor



📍Yalova'dan da dumanlar yükselmeye başladıhttps://t.co/eiBd0cN55F pic.twitter.com/oaUL50MCVz — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 29, 2026

ÇANAKKALE'DEN DE KÖTÜ HABER

Son olarak Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için yapılan çalışmalara, çevre belediyelere ait itfaiye ekipleri de destek veriyor. Çanakkale Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ahmetçe köyü kırsalında çıkan yangına 5 helikopter, 14 arazöz, 2 itfaiye aracı, 1 dozer, 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildiği belirtildi.

VALİ TORAMAN DUYURDU: BAZI İŞLETMELER BOŞALTILDI

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, bölgedeki bazı turizm işletmeleri ve günübirlik tesis gibi yerlerin tedbiren boşaltıldığını açıkladı. Toraman, yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahalenin etkin şekilde sürdüğünü söyledi.

KÜTAHYA'DA DA ALEVLERLE MÜCADELE

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Güney köyü yakınlarındaki bir tarım arazisinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, yakındaki ormana sıçradı. Yoğun dumanı gören köylülerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin yayılmaması için ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

📍 Kütahya'nın Domaniç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı



Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan yangına müdahale ediyor 👇https://t.co/X4otF9Anyz pic.twitter.com/E7JIqdQ8Ij — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 29, 2026

Kaynak: AA-DHA-İHA