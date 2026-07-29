TMSF, Ahbap Derneği’ne Bağlı Şirketlere Kayyım Olarak Atandı

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında derneğin iştiraki olan şirketlerin yönetimi TMSF'ye devredildi; derneğin kendisine ise mevzuat gereği TMSF dışından üç kişi mahkeme kararıyla kayyım olarak atandı.

Son Güncelleme:
TMSF, Ahbap Derneği’ne Bağlı Şirketlere Kayyım Olarak Atandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği'nin iştiraki konumundaki iktisadi işletme ve şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. Ayrıca derneğe yönelik ayrı bir kararla da üç kişi doğrudan mahkeme tarafından yönetim kayyımı olarak görevlendirildi.

DERNEK YÖNETİMİ TMSF'DE OLMAYACAK

Başsavcılığın talebini değerlendiren İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, derneğin tüm mal varlığı üzerindeki idare yetkisinin yönetim kayyımına devredilmesine karar verdi. Kararda, derneğin faaliyetlerinin sona erdiği, hesap ve mal varlıklarına tedbir konulduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Derneğe ait taşınmaz, araç ve banka hesaplarındaki nakdi varlıkların yönetimi için Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuat gereği bağımsız kayyım olarak Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han görevlendirildi. Böylece derneğin doğrudan yönetimiyle iştirak şirketlerinin yönetimi farklı kayyım yapıları üzerinden sürdürülecek.

İŞTİRAKLERE TMSF KAYYIMI

Mahkeme kararında ayrıca, derneğin bağlı bulunduğu iştiraklerin TMSF yönetimindeki kayyım idaresine tabi kılındığı ifade edildi. Buna göre Ahbap Derneği'ne bağlı Ahbap Derneği İktisadi İşletmesi, Ahbap Lojistik Gayrimenkul Danışmanlık ve İnşaat Anonim Şirketi, Zirve Müzik Yapım Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Globus Savunma Sanayi ve Bilişim Anonim Şirketi, Kanat Savunma Sanayi Turizm ve Ticaret Limited Şirketi, Koşan Adam Müzik Yapım Menajerlik Hizmetleri Turizm Reklam Ses ve Işık Sistemleri Limited Şirketi, Koşan Trade Gıda Temizlik Ürünleri İthalat İhracat Limited Şirketi, Palmak Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Kuraf Sahne Tasarım ve Organizasyon Limited Şirketi, Akberg Şirince Şarapçılık Hayvancılık Tarım Ürünleri Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Sardes Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Eski Unvan: Protest Brand Etkinlik Organizasyon Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi), Sur Müzik Organizasyon Ses Işık Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Ulubey İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’ne Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atandı.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Telegram'ın Kurucusu Durov Hakkında Uluslararası Arama Kararı Telegram'ın Kurucusu Hakkında Uluslararası Arama Kararı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÖSYM Duyurdu! 2026 KPSS Ön Lisans Başvuruları Başladı 2026 KPSS Ön Lisans Başvuruları Başladı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Gülistan Doku Cinayetinde Umut Altaş'ın İtirafnamesi Ortaya Çıktı: 'Kafasına Sıktım, Babam Halletti Dedi' Gülistan Doku Cinayetinde Umut Altaş'ın İtirafnamesi Ortaya Çıktı: 'Kafasına Sıktım, Babam Halletti
Üsküdar Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Sinem Dedetaş Dahil 6 Gözaltı Üsküdar Belediyesi'ne Operasyon
FSM Köprüsü Çıkışında Banka Personelini Taşıyan Servis Devrildi: Çok Sayıda Yaralı Var Çok Sayıda Yaralı Var
Uşak Belediyesi'ne Yeni Dalga Operasyon! Özkan Yalım'ın Mekanlarına Baskın Düzenlendi Özkan Yalım'ın Mekanlarına Baskın Düzenlendi
Fenerbahçe'nin 3'üncü Turdaki Rakibi Belli Oldu Fenerbahçe'nin 3'üncü Turdaki Rakibi Belli Oldu