Telegram'ın Kurucusu Durov Hakkında Uluslararası Arama Kararı

Rusya, Telegram'ın üst yöneticisi (CEO) Pavel Durov hakkında uluslararası arama kararı çıkardı. Durov'un, Telegram'ın Rusya'da terör eylemlerini koordine etmek için kullanılan kanalları kaldırmadığı gerekçesiyle arandığı bildirildi.

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Telegram'ın Kurucusu Durov Hakkında Uluslararası Arama Kararı
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Telegram'ın kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Pavel Durov'a "terör faaliyetlerine yardım" suçlaması yöneltildiğini ve hakkında uluslararası arama kararı çıkarıldığını kaydetti.

FSB'den yapılan açıklamada, Telegram yönetiminin Rusya'daki terör ve sabotaj eylemlerinin koordinasyonunda kullanılan kanal ve botları kaldırmadığı belirtildi.

Açıklamada, Durov hakkında terör faaliyetlerine yardım suçlaması kapsamında soruşturma yürütüldüğüne dikkat çekildi.

'TOPLU KATLİAM HAZIRLIKLARI İÇİN KULLANILIYOR'

Ukrayna istihbarat servisleri ile terör ve aşırılık yanlısı örgütlerin, Telegram'daki çok sayıda kanal, sohbet grubu ve botu Rusya'da sabotaj ve terör saldırıları, toplu katliamlar ve siber dolandırıcılık faaliyetlerini hazırlamak ve koordine etmek amacıyla kullandığı ifade edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Telegram'ın yeniden tam kapasiteyle çalışmasına ilişkin temasların sürdüğünü ancak şirket temsilcilerinin bu süreçte yeterince aktif davranmadığını dile getirmişti.

Rusya'da, Telegram'a bir süre önce erişim engeli getirilirken, şirket toplamı 100 milyon rubleyi aşan para cezalarına çarptırılmıştı.

Telegram, Rusya'nın en popüler mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları arasında bulunuyor.

Kaynak: AA

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