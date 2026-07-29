Üsküdar Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Sinem Dedetaş Dahil 6 Gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik, iş takipçisi Adem Altıntaş ile müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, yapı ruhsatı ile iskan ruhsatı verilmesi sürecinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılığın açıklamasına göre, yapı ruhsatı verilmesinde yetkisi bulunmayan Kent A.Ş. görevlilerinin, kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden oluşturulan iletişim ağıyla ada-parsel bazlı renklendirmeler içeren tablolar hazırlayarak belediye personelini yönlendirdiği ve ruhsat sürecini koordine ettiği öne sürüldü. Açıklamada, Kent A.Ş. ile müteahhitler arasında toplam bedeli 1 milyar 78 milyon 870 bin 833 TL olan çok sayıda 'danışmanlık hizmeti' sözleşmesi imzalandığı, bu kapsamda bugüne kadar 361 milyon 392 bin 264 TL tahsil edildiğinin MASAK verileri ve diğer delillerle tespit edildiği belirtildi.

Üsküdar Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Sinem Dedetaş Dahil 6 Gözaltı - Resim : 1

Soruşturmada ayrıca, müteahhitlerin yapı ruhsatı alabilmek için Kent A.Ş. ile sözleşme imzalamaya zorlandığı, mevzuata aykırı iskan ruhsatları karşılığında rüşvet alındığı ve bazı ödemelerin Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın danışmanı U.M.'ye parça parça teslim edildiğinin HTS kayıtları, baz verileri ve şüpheli ifadeleriyle tespit edildiği iddia edildi.

11 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Başsavcılık, mevzuata aykırı iskan ruhsatı karşılığında nakit ödeme yapmak istemeyen bazı müteahhit firmalara, bağış protokolü imzalatılarak tadilat işlerinin üstlendirildiğinin de belirlendiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında, İstanbul'da 11 farklı adrese 29 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Üsküdar Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Sinem Dedetaş Dahil 6 Gözaltı - Resim : 2

BAŞKAN SİNEM DEDETAŞ DAHİL 6 GÖZALTI

Operasyonda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik, iş takipçisi Adem Altıntaş ile müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Başsavcılık, soruşturmanın titizlik ve kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: DHA

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