İsrail Ordusunda Gazze Sendromu: 2 Asker Daha İntihar Etti

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İsrail’in Haaretz gazetesinin haberine göre, Mısır sınırında konuşlu Bardelas taburunda görevli bir kadın asker, bugün sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki bir askeri üste intihar etti. Üstte yaralı halde bulunan askerin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

26 Temmuz'da İsrail Askeri İstihbaratına mensup ve gizli bir görevde bulunan bir başka kadın asker, ülkenin orta kesimindeki Ramat Hasharon kenti yakınlarında yer alan Glilot üssünde intihar etti. Böylece yılbaşından bu yana görevdeyken intihar eden İsrail askerlerinin sayısı 16'ya ulaştı.

GAZZE ETKİSİ

Bunlar arasında Gazze'deki savaşa katılan muvazzaf veya yedek askerlerden en az 9'unun görevde olmadıkları sırada hayatlarına son verdiği ifade edildi. Gazetenin daha önce yayımladığı bir rapora göre, 2025 yılında görev başındayken 22 asker intihar etmiş, bu durum İsrail ordusunda son 15 yılda kaydedilen en yüksek yıllık intihar oranı olarak kayıtlara geçmişti.

İsrail basınında son aylarda yer alan haberlerde, askerler arasındaki intihar vakalarındaki artışın, 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıların yol açtığı psikolojik travmalarla bağlantılı olduğu vurgulanıyor.

Kaynak: AA