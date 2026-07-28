Beyaz Saray'da Peş Peşe Kritik Zirveler: Trump, Zelenskiy ve Netanyahu'yu Ağırladı
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le görüştü. Zelenskiy, görüşmede Rusya'yla barış sürecinin yeniden canlandırılmasını ele aldıklarını açıkladı. Trump, Zelenskiy'nin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'yla görüşmeye geçti. Bu görüşmenin merkezinde de İran, Lübnan ve Gazze var.
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Zelenskiy, temasların olumlu geçtiğini belirterek Rusya'yla barış sürecinin yeniden canlandırılmasını ve Patriot hava savunma sistemlerinin ele alındığını söyledi.
ZELENSKİY'DEN SONRA NETANYAHU'YLA GÖRÜŞTÜ
Zelenskiy'le görüşmenin tamamlanmasının ardından Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla görüşmeye geçti. İran, Lübnan ve Gazze'deki son durumun ele alınmasının beklendiği görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan şu açıklama geldi: "Trump'ın Netanyahu'yla görüşmesi olumlu ve verimli geçti."
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