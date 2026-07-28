Beyaz Saray'da Peş Peşe Kritik Zirveler: Trump, Zelenskiy ve Netanyahu'yu Ağırladı

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Zelenskiy, temasların olumlu geçtiğini belirterek Rusya'yla barış sürecinin yeniden canlandırılmasını ve Patriot hava savunma sistemlerinin ele alındığını söyledi.

ZELENSKİY'DEN SONRA NETANYAHU'YLA GÖRÜŞTÜ

Zelenskiy'le görüşmenin tamamlanmasının ardından Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla görüşmeye geçti. İran, Lübnan ve Gazze'deki son durumun ele alınmasının beklendiği görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan şu açıklama geldi: "Trump'ın Netanyahu'yla görüşmesi olumlu ve verimli geçti."

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