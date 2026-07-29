Mardin'de Feci Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Mardin'de Feci Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Artuklu'da sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen kamyon ile otomobil, Yeşilli kara yolu Kabala mevkisinde çarpıştı.

Mardin'de Feci Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı - Resim : 1

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, biri çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralıysa kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Mardin Trafik kazası
Son Güncelleme:
Ege Denizi’nde 4 Büyüklüğünde Deprem Ege Denizi’nde 4 Büyüklüğünde Deprem
Beykoz ve Sarıyer'de Denize Girme Yasağı Beykoz ve Sarıyer'de Denize Girme Yasağı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Mardin'de Feci Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı Mardin'de Feci Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı
Fenerbahçe'nin 3'üncü Turdaki Rakibi Belli Oldu Fenerbahçe'nin 3'üncü Turdaki Rakibi Belli Oldu
İstanbul'daki Okullarda Yeni Dönem! Vali Davut Gül İmzasıyla Kaymakamlıklara Mescit Talimatı İstanbul'daki Okullarda Yeni Dönem
Ankara'da YENİ Parti Bilmecesi: Erdal Beşikçioğlu Kararını Verdi Ankara'da YENİ Parti Bilmecesi: Erdal Beşikçioğlu Kararını Verdi
CHP'de YENİ Parti Depremi: Ankara, İstanbul, Edirne ve Denizli'de Toplu İstifa Ankara, İstanbul, Edirne ve Denizli'de Toplu İstifa