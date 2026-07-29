Mardin'de Feci Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı

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Artuklu'da sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen kamyon ile otomobil, Yeşilli kara yolu Kabala mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, biri çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralıysa kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA