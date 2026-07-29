Fenerbahçe'nin 3'üncü Turdaki Rakibi Belli Oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Górnik Zabrze'yi geçmesi halinde 3. turda karşılaşacağı rakip belli oldu. Sarı-lacivertliler, Sturm Graz'la eşleşecek.
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Fenerbahçe, 2. eleme turunun ilk maçında Górnik Zabrze'yi sahasında Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bugün (29 Temmuz Çarşamba günü) saat 21.00'de Polonya temsilcisiyle rövanş maçına çıkacak.
FENERBAHÇE'YE BERABERLİK DE YETİYOR
Fenerbahçe'nin galibiyet veya beraberlik halinde tur atlayacağı eşleşmede, Gornik Zabrze'nin tek farklı galibiyeti durumunda karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa tur atlayan takım penaltılarla belirlenecek.
Fenerbahçe, Górnik Zabrze'yi elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşılaşacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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