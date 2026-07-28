Galatasaray'da Osimhen Planı, Yedek Forvet Bulundu

Osimhen'in arkasında görev yapacak bir forvet arayan Galatasaray'ın, Midtjylland forması giyen 22 yaşındaki Franculino'yu takibe aldığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların genç golcüyü Beşiktaş maçında tribünden izlediği iddia edildi.

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Galatasaray'da Osimhen Planı, Yedek Forvet Bulundu
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Yeni sezon öncesi Victor Osimhen'in arkasında forma giyecek bir santrfor arayışını sürdüren Galatasaray'ın, Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen Franculino'yu gündemine aldığı iddia edildi.

A Spor'un haberine göre sarı kırmızılılar, 22 yaşındaki Gine-Bissau doğumlu golcüyü, Beşiktaş'ın UEFA organizasyonunda Midtjylland ile oynadığı karşılaşmada tribünden takip etti.

Galatasaray'da Osimhen Planı, Yedek Forvet Bulundu - Resim : 1

2023 yılında Benfica'dan Midtjylland'a transfer olan Franculino'nun Danimarka ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon gösterdiği performansla dikkat çeken genç forvetin güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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