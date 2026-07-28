CHP'de YENİ Parti Depremi: Ankara, İstanbul, Edirne ve Denizli'de Toplu İstifa
YENİ Parti’ye yarın yapılması beklenen toplu katılım öncesi CHP’de istifa dalgası hızlandı. Denizli ve Edirne büyükşehir belediye başkanlarının yanı sıra tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de CHP’den ayrıldı. Son olarak İstanbul'da da toplu istifa kararı geldi.
CHP’de mutlak butlan kriziyle başlayan siyasi hareketlilik sürüyor. 91 milletvekilinin CHP’den ayrılarak Özgür Özel liderliğinde YENİ Parti’yi kurmasının ardından belediye başkanlarından peş peşe istifa haberleri geldi. İstifalar, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in "200'ün aşkın belediye başkanı YENİ Parti’ye katılacak" açıklamasının ardından geldi.
DENİZLİ
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, beraberindeki 15 ilçe başkanıyla YENİ Parti'ye katılmak için CHP'den istifa etti.
EDİRNE
Hemen ardından Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, CHP’den istifa edeceğini ve yarın saat 18.00’de il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleriyle birlikte Yeni Parti’ye katılacağını açıkladı.
Gencan’ın yanı sıra Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, Uzunköprü Belediye Başkanı, Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral ve Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay’ın da Yeni Parti’ye geçmesi bekleniyor.
Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi ve Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormancı ise 'şimdilik' bağımsız kalma kararı aldı.
ÇANKAYA
Öte yandan tutuklu bulunan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de CHP’den istifa etti.
İSTANBUL
İstanbul’da Özgür Çelik başkanlığındaki 40 kişilik il yönetiminden 39 yönetici ve 39 ilçeden 36 ilçe başkanı CHP’den istifa etti.
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