Başkan Yalnız Bırakmadı! Aziz Yıldırım Fenerbahçe İçin Polonya’da
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Eleme Turu rövanş mücadelesi için Polonya’ya ulaştı. Gornik Zabrze karşılaşması öncesi sarı-lacivertli kafileyi taraftarlar karşılarken, Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri de deplasmanda takımı yalnız bırakmadı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Eleme Turu rövanş maçında yarın TSİ 21.00’de Gornik Zabrze’nin konuğu olacak Fenerbahçe, karşılaşma için Zabrze'ye geldi.
İstanbul'dan kalkan uçakla Katowice Havalimanı'na inen kafile, ardından 3 otobüsle konaklayacağı otele doğru hareket etti. Sarı-lacivertli kafileyi, konaklayacakları otelinde önünde taraftarlar çiçeklerle karşıladı. Futbolcular, taraftarların imza ve fotoğraf istekleri kırmazken ardından otele giriş yaptılar.
BAŞKAN KAFİLEDE YER ALDI
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli oyuncuları Polonya deplasmanında yalnız bırakamadı. Kafilede, başkan Aziz Yıldırım'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Mahmut Uslu, Önder Fırat, Mehmet Aydın, Feridun Geçgel, Savaş Adalet ve Yasemin Babayiğit de yer aldı.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: